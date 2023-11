Dopo aver sofferto di un aneurisma negli anni scorsi, Joni Mitchell è ancora con noi per festeggiare il suo 80esimo compleanno.

Icona musicale degli anni ’60, oggi 7 novembre Joni Mitchell compie 80 anni d’età. Ancora bellissima e luminosa, seppur fragile a causa della malattia che la colpì, è in programma un grande evento a teatro che celebrerà il compleanno di una delle cantautrici che hanno fatto la storia.

Dalla carriera alla malattia

Roberta Joan Anderson – in arte Joni Mitchell – nasce a Fort Macleod, nello Stato dell’Alberta. Fin dalla tenera età si cimenta nel mondo della musica, in cui si mostra fin da subito determinata e autonoma con il suo voler comporre melodie da sola.

La sua passione la porta a dedicarsi stabilmente alla musica, dando vita a diverse collaborazioni in giro per il mondo. Esordita con il folk, e poi con il pop e con il jazz, Mitchell viene definita come un’artista trasversale in grado di conquistare il suo pubblico.

Dopo decenni di successi, Mitchell nel 2015 viene colpita da un aneurisma che la lascia semi-paralizzata e con molti problemi di linguaggio. Nonostante si pensasse che non sarebbe più tornare la Joni di una volta, nel 2022 sconvolge i fans e, dopo una lunga fase di ripresa, torna sul palco del Newport Folk Festival dopo oltre venti anni.

L’omaggio a Joni Mitchell

Per celebrare gli 80 anni di Joni Mitchell, sabato 11 novembre alle 21.15 si terrà uno spettacolo al teatro La Rondinella di Montefano. Con “Joni’s Songs”, Valentina Guardabassi e la band dei Singolarmete si esibiranno ricordando i pezzi più popolari della cantante canadese.

“Lo spettacolo ripercorre la carriera della cantante riproponendo alcuni brani dagli album più rappresentativi e maggiormente narrativi della sua evoluzione artistica“, spiega la voce del gruppo jazz.

Di seguito il video del debutto di Joni Mitchell al Newport Folk Festival 2022:

