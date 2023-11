Diventato papà solo dallo scorso marzo, Enrico Nigiotti esordisce con un nuovo brano che riesce a commuovere tutti.

L’ultimo brano di Enrico Nigiotti, “Ninnananna”, dedicata ai suoi due gemellini Maso e Duccio, ha conquistato tutti i fan. Ma non solo. Dopo aver cantato per la prima volta dal vivo la sua canzone nello studio di Amici, sui social spunta il dolcissimo video di Diletta Leotta ispirata dalle parole pronunciate dal cantante.

Il tenero video di Nigiotti con i suoi figli

I primi spettatori del suo “concerto in casa” sono stati i due gemelli, Maso e Duccio, che hanno avuto il piacere di ascoltare la voce del loro papà che cantava per loro. L’ultimo singolo di Enrico Nigiotti, infatti, è stato realizzato proprio dall’artista livornese dopo essere diventato papà a marzo.

In un video pubblicato su Instagram, il cantante ha dato il primo assaggio del brano che non era stato ancora ascoltato dal pubblico. Con la chitarra in mano e una voce flebile che canta sulle note di “Ninnananna”, si vede Nigiotti davanti ai suoi piccoli sdraiati nel loro box, che invece di dormire preferiscono guardare incantati il loro papà.

“Ninnananna”, la prima esibizione dal vivo

Dopo i suoi bambini, Enrico Nigiotti riesce ad incantare anche il grande pubblico. Ospite di Maria De Filippi durante la puntata del 5 novembre ad Amici – a cui anche il cantate livornese partecipò nel 2009 – ha suonato e cantato per la prima volta dal vivo la sua “Ninnananna”.

Le parole da lui pronunciate hanno commosso anche Rudy Zerbi, che si mostra in lacrime durante l’esibizione. Dopo aver commosso tutto lo studio, De Filippi dice: “Bellissimo pezzo, hai commosso tutti”.

Il video di Diletta Leotta

Le parole cantate da Nigiotti nascono per i suoi due figli – che lo hanno fatto diventare genitore insieme a sua moglie Giulia Diana – ma sono state già dedicate a qualcun altro. Conquistata dall’esibizione dell’artista nello studio di Amici, solo poche ore dopo sui social spunta un video tenerissimo di Diletta Leotta.

In una Instagram Stories, la giornalista si mostra con addosso un completo sportivo arancione, mentre tiene tra le braccia la sua piccola Aria. Sulle note della canzone di Nigiotti, Leotta culla sua figlia di soli tre mesi, illuminata dalla focosa luce del caminetto acceso.

