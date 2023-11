L’ennesimo duro attacco dietro i social che avvilisce il rapper: ma Fedez non ci pensa due volte e risponde a tono pubblicamente.

Un pesantissimo insulto gratuito, quello rivolto a Fedez da un utente che lo tira in ballo sulla piattaforma X. Un commento legato al tour in Italia dei Green Day, oggi presso i Magazzini Generali di Milano, un evento limitato per cui sarà difficilissimo accaparrarsi i pochi biglietti ancora disponibili.

Il duro commento dell’hater

Al concerto di oggi dei Green Day, ai Magazzini Generali di Milano, potranno partecipare solo 1.000 persone. La stessa band ha annunciato l’evento solo la settimana scorsa, in una story Instagram, negando la possibilità a tutti i fan di poter assistere al loro spettacolo.

Su Liventaion, dalle 10 di oggi, è possibile acquistare i ticket per accedere all’evento esclusivo attesissimo nel capoluogo lombardo. Tuttavia, i biglietti in vendita a 104,83 euro sono davvero pochi: affrettatevi per assicurarvi il vostro posto.

A tal riguardo, un utente ha scritto su X: “Se domani vedete Fedez dai Green Day sparategli a vista da parte mia a sto ricco ba**ardo“. Un commento che è stato super criticato e segnalato da molti.

La replica decisa di Fedez

Fedez, da sempre grande fan dei Green Day, ha deciso di rispondere personalmente all’hater che lo ha attaccato in maniera indiretta sul vecchio Twitter. Rilanciando il post dell’utente, scrive il rapper sui social: “Avevo altro da fare ma ora mi sembra giusto andarci solo per farti rodere il cu*o. Un bacino dal ricco ba**ardo”.

Molti suoi fan lo hanno difeso, commentando duramente contro l’hater. Una vicenda inutile, che colora di nero un periodo ancora in fase di ripresa per il cantante, dopo gli ultimi problemi di salute.

Avevo altro da fare ma ora mi sembra giusto andarci solo per farti rodere il culo. Un bacino dal ricco bastardo 😘 https://t.co/RWhnKFpaF5 — Fedez (@Fedez) November 6, 2023

