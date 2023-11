Riguardando le foto dei membri dei Beatles, scomparsi ormai molti anni fa, per Paul McCartney è ancora “agrodolce”.

Non riesce ancora ad elaborare il lutto, Paul McCartney. Le morti di John Lennon e George Harrison sono ancora troppo dolorose da digerire, come dichiara lo stesso bassista dei Beatles durante un’intervista al New York Times.

La morte di Lennon e Harrison

Morti rispettivamente nel 1980 e nel 2001, John Lennon e George Harrison hanno lasciato un grande vuoto nella celebre band. Soprattutto Paul McCartney, raccontandosi al NYT, ammette che la loro morte è ancora una “pillola amara da ingoiare”.

Lennon, colpito da quattro colpi di pistola sparati da Mark David Chapman, è deceduto l’8 dicembre 1980 a New York. George Harrison, invece, è scomparso per un tumore il 29 novembre 2001, a Los Angeles.

Paul McCartney: “E’ una pillola amara”

“Mi piace l’idea di non lasciar andare qualcuno… quando hai una persona che ami così tanto. In molti casi si tratta di un parente: se se ne va, non vuoi lasciarlo andare: questo è quello che dice la gente quando qualcuno muore. Sono nella tua memoria, sempre nel tuo cuore”, spiega Paul McCartney al Times.

Per il bassista e cantautore, guardare le foto di Lennon o Harrison è ancora “agrodolce”. “La dolcezza è: ‘Quanto sono stato fortunato ad avere quegli uomini nella mia vita’. Ma il fatto che non siano qui è amaro“, ha proseguito.

Guardando le loro foto riaffiorano tutti i ricordi: “Ma, oh Dio, è triste che questi ragazzi non siano qui. È una pillola amara che devi solo ingoiare e poi continuare con la dolcezza. Io faccio in questo modo”.

Il nuovo brano dei Beatles con la voce di Lennon

L’unica cosa che può far sentire Paul McCartney ancora vicino al suo compagno, forse può essere solo il video che accompagna il nuovo singolo dei Beatles “Now and Then” pubblicato il 2 novembre.

Grazie all’intelligenza artificiale, è stato possibile ricostruire limpidamente la voce di John Lennon. La registrazione del pezzo era troppo rovinata per riuscire, con le tecnologie degli anni Novanta, a ripulire quella magica voce ormai andata rovinata.

Oggi un sogno diventa finalmente realtà, dando inizio a quel progetto che la band accantonò nel 1995. Dopo l’uscita del nuovo singolo, è stato annunciato anche il documentario “Now And Then – The Last Beatles Song”, che racconta la storia del quartetto inglese.

