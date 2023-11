Donatella Rettore si mostra subito dopo essere uscita dalla sala operatoria: l’intervento a cui si è sottoposta è stato molto delicato.

Una nuova versione di Donatella Rettore che preoccupa i suoi followers. Su Instagram la cantante ha pubblicato un video in cui si mostra con una cuffietta per i capelli, la mascherina davanti la bocca e una coperta isotermica. Rettore è appena uscita dalla sala operatoria: adesso si spera solo per una pronta guarigione.

Donatella Rettore e il post-intervento

Ancora sotto l’effetto dell’anestesia, nel video Donatella Rettore chiama Lupo, Collins e Tigre, i suoi tre Border Collie che ha accolto nella sua famiglia. Un’immagine inusuale dell’artista, che non ha paura di mostrarsi fragile.

Appena uscita dalla sala operatoria, ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico al tunnel carpale. E’ proprio lei che avverte sui social: “Intervento al tunnel carpale terminato… E adesso la convalescenza”.

Fortunatamente l’intervento, che dovrebbe essere durato circa 10 minuti, sembra essere andato bene. Adesso la cantante dovrà iniziare una lunga riabilitazione. Se non avesse ricorso alla chirurgia, la Rettore avrebbe rischiato l’intorpidimento e formicolio alle prime tre dita della mano, nonché la perdita della forza nella presa.

La lunga battaglia contro la malattia

E’ stato forse il problema meno rischioso quello del tunnel carpale, per Donatella Rettore, che nei gli anni precedenti ha dovuto lottare con un mostro molto più grande.

I fans hanno temuto il peggio, dopo che nel 2020 la cantante è stata operata due volte per un tumore al seno. Ad accompagnarla dall’età di 29 anni però, è la talassemia. Si tratta di una malattia rara del sangue che porta ad una anemia cronica: questa può causare stanchezza, cambiamenti nel colore della pelle, ma nel peggiore dei casi porta all’ingrossamento della milza.

Proprio nel 1992, Rettore ebbe alcune emorragie gastro-intestinali e renali, che le fecero rischiare la vita. A causa della malattia, l’artista non ha potuto avere figli dal marito Claudio Rego.

