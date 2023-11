Protagonista del suo ultimo videoclip “Odio”, Michele Bravi mostra le scene passionali alla madre Giovanna per stuzzicare la sua reazione.

Michele Bravi ha mostrato a sua madre il video del suo ultimo singolo “Odio”, il cui videoclip è uscito ieri martedì 7 novembre. Le scene in cui si mostra l’artista sono alquanto bollenti, mentre si scambia baci appassionati con Gianmarco Millo, protagonista della rappresentazione musicale.

La reazione della madre al video osé

Con l’obiettivo del cellulare posto davanti a loro, Michele Bravi si riprende mentre mostra a sua madre il nuovo video di “Odio”, intrinseco di litigi, baci e abbracci appassionati sotto la doccia con un altro ragazzo.

Il cantante ha pubblicato su TikTok il filmato in cui la madre Giovanna reagisce in un primo momento con un “Ohhh”, concentrandosi sullo smartphone. A quel punto il figlio gli chiede: “Troppo spinto?”, ma dopo qualche istante di silenzio la donna (palesemente imbarazzata) risponde: “No… Perché?”.

“Eh.. Sc**o tutto il tempo…”, esordisce senza peli sulla lingua Bravi. Tuttavia, la madre resta quanto più calma possibile, sospirando solo un “E vabbè…”.

“Odio”, il nuovo singolo di Michele Bravi

Oltre alla reazione di sua madre, Michele Bravi ha scatenato anche quella dei suoi fans che aspettavano con ansia l’uscita del videoclip del suo ultimo singolo, “Odio”. Mostrandosi in un rapporto travolgente con l’altro ragazzo presente nel video, l’artista spiega il tema centrale che si basa sulla “spietata dipendenza dal corpo dell’altro”.

“Con questa canzone ho provato a raccontare il rifiuto, l’avversione e la nausea dell’odio“ ha scritto Bravi sui social. “Quando l’odio inizia a irrorare le vene di un rapporto a due, ‘ti amo’ è la più grande menzogna che si possa sputare in faccia all’altro. Spero che possiate urlarle queste parole, gridarle a quei momenti della vostra vita in cui era più facile far battere un cuore piuttosto che riconoscerne il veleno”, conclude Bravi.

Di seguito il video del singolo “Odio”:

Riproduzione riservata © 2023 - NM