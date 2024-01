50 Cent ha deciso di intraprendere un nuovo percorso, come parte di un nuovo approccio alla creatività e alla focalizzazione.

Un annuncio che lo stesso rapper, famoso negli Stati Uniti come in Italia, ha deciso di dare direttamente sui suoi profili social. Una decisione lecita, ma sicuramente inaspettata soprattutto per i suoi fan: è così che 50 Cent annuncia pubblicamente di voler iniziare il nuovo anno praticando l’astinenza sessuale.

Un nuovo percorso per 50 Cent

Il rapper americano 50 Cent, noto per successi come “In Da Club”, ha recentemente annunciato su Instagram che praticherà l’astinenza sessuale nel 2024. “La mia nuova idea è così grande, non ho tempo di distrarmi sto praticando l’astinenza, sto meditando e concentrando i miei obiettivi”, scrive l’artista.

Questa decisione quindi sembra far parte di un nuovo approccio che il rapper ha deciso di adottare, con lo scopo di focalizzarsi e incanalare la sua creatività. Il rapper spiega direttamente, infatti, che la sua scelta sarebbe legata alla sua volontà di evitare distrazioni e concentrarsi sui suoi obiettivi.

Verità o trovata pubblicitaria?

Nel suo post, 50 Cent ha anche espresso un augurio al suo pubblico: “Spero che questo nuovo anno vi aiuti ad eccellere e raggiungere il prossimo livello“. Le sue parole mostrano il desiderio del rapper di ispirare i suoi fan a perseguire i loro obiettivi e a raggiungere nuovi traguardi.

Tuttavia, il suo annuncio sembra suscitare qualche dubbio, sebbene abbia anche satenato molto interesse. C’è infatti chi si chiede se si tratti di una vera e propria decisione oppure di una mossa pubblicitaria. La questione ricorda le recenti dichiarazioni di Snoop Dogg che aveva annunciato il suo addio al fumo: ma si trattava solo di un lancio pubblicitario per un braciere.

