Il frontman dei Måneskin ha dichiarato: “Vorrei che un giorno facessimo tutti qualcosa da soli per un anno…”

In un intervista a “The Allison Hagendorf Show” il cantante ha dichiarato di essere spaventato all’idea di intraprendere una nuova avventura senza i tre compagni di sempre, ma che al tempo stesso vorrebbe che tutti provassero a fare qualcosa da soli, almeno per un anno. “Penso che nell’arte si debba sempre provare cose nuove, senza fermarsi mai nella propria comfort zone” ha spiegato.

Damiano e la carriera da solista

A proposito della possibilità di lanciarsi in una carriera da solista, Damiano ha dichiarato: “Penso che potrebbe essere sia una cosa molto sana che una cosa molto distruttiva. L’unica cosa che conta è come lo affronti con la band. Se mai avessi la chance di fare un progetto solista, dovrei tenere a mente che è solo grazie a tutto quello che ho fatto con la band. È questa la mia base, è da dove vengo, dove mi sono sviluppato come artista. E più di ogni altra cosa, sono le tre persone che mi hanno sempre supportato e che, letteralmente, mi hanno sempre guardato le spalle sul palco“.

Damiano David dei Maneskin

L’intervista è stata registrata per il “The Allison Hagendorf Show“, podcast statunitense disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in versione video anche su Instagram e YouTube.

Il rapporto con la band

Per quanto riguarda il suo rapporto con gli altri membri della band, la loro amicizia sembra sempre salda ed indissolubile. Damiano ha infatti detto all’intervistatore: “Se faccio una c****ta, mi salveranno. Se fanno loro una c****a, li salvo io”. Proprio per questo, rivela, sarebbe un po’ intimorito all’idea di intraprendere un progetto da solista: “Se mai facessi un progetto solista sarei da solo. Essere in una band significa fare dei compromessi su qualsiasi cosa, dalla scelta dei testi delle canzoni a quella degli abiti di scena e a cosa dire nelle interviste, ed è bellissimo, perché quattro cervelli hanno più creatività di un solo cervello”.

