Taylor Swift vince il suo quarto Grammy per il “Miglior album”: è la prima artista a raggiungere questo traguardo nella storia.

E’ ormai un’abitudine per Taylor Swift quella di ricevere premi, annunciando l’uscita di nuovi album. Anche durante i i Grammy Awards 2024, la pop star ha conquistato per la quarta volta il prestigioso premio per il “Miglior Album dell’Anno” con il suo ultimo lavoro. In 66 anni di Grammy, è la prima artista a vincere per quattro volte in questa categoria.

Taylor Swift e il suo quarto Grammy

Ad essersi fermati a tre vittorie invece, prima di lei, ci sono stati Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra. Ma le leggende della musica quest’anno sono state superate incredibilmente dalle capacità di Taylor Swift ad ottenere consensi per i suoi lavori sempre più apprezzati.

Negli anni precedenti, l’artista statunitense aveva già trionfato con gli album Fearless, 1989 e Folklore. Dopo aver confermato l’arrivo di “Midnights” agli MTV VMAs 2022 mentre veniva premiata nella categoria “Video dell’anno”, sul grande palco quest’anno Swift ha annunciato il suo nuovo lavoro di studio.

Il nuovo album in arrivo di Swift

Durante la cerimonia ai Grammy – dove è stata premiata come “Best pop vocal album” per il disco del 2022 – Taylor Swift ha colto l’occasione per annunciare il suo prossimo album, “Tortured Poets Department”. Il nuovo progetto discografico è previsto per il 19 aprile, e i fan sono già in trepidante attesa per scoprire cosa ha in serbo la cantautrice.

La magica presenza di Celine Dion

La serata ha riservato anche una sorpresa emozionante con l’apparizione di Celine Dion, che ha premiato proprio Taylor Swift per il suo trionfo. L’artista canadese, attualmente impegnata nella sua battaglia contro un raro disturbo neurologico, ha ricevuto un’accoglienza calorosa, sottolineando il potere unificante della musica e il sostegno reciproco tra artisti.

Oltre ai premi e agli annunci, la serata dei Grammy 2024 ha offerto momenti musicali indimenticabili, tra cui l’esibizione di Billy Joel con il suo nuovo singolo “Turn the Lights Back On”, la prima canzone dall’artista dal 2007, e la performance di Dua Lipa con l’inedito “Training Season”.

Grammy 2024: chi sono gli altri vincitori?

La cerimonia dei Grammy 2024 è stata caratterizzata dal trionfo delle artiste femminili. Oltre a Taylor Swift, Miley Cyrus ha vinto nella categoria “Best Pop Solo Performance” con “Flowers”, mentre Billie Eilish si è aggiudicata il premio per la “Canzone dell’Anno” con “What Was I Made For?”.

Victoria Monét invece è stata riconosciuta come “Best New Artist”, consolidando la serata come un momento di celebrazione del talento femminile nella musica.

