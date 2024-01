Fiorella Mannoia torna sul palco dell’Ariston con un brano che celebra la forza delle donne e la resilienza femminile.

Con la sua iconica musica, Fiorella Mannoia si è sempre mostrata dalla parte delle donne. E quest’anno non è andata diversamente, in un periodo particolarmente colpito da una miriade di casi di violenza di genere. L’artista torna per la sesta volta al Festival di Sanremo con il brano “Mariposa”, che che sottolinea l’orgoglio di essere donna, senza vittimismo.

Fiorella Mannoia: “Un inno al femminile”

Alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Fiorella Mannoia si esibirà con il brano Mariposa, scritto insieme al marito Carlo Di Francesco (che firma anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri) e Cheope.

Il brano sanremese è un inno al femminile che racconta quello che le donne sono state, sono e saranno. “È un manifesto, che sottolinea l’orgoglio di essere donna, ma senza vittimismo“, spiega Fiorella, che ad aprile compirà 70 anni. Ma l’età che avanza non è per lei un incentivo a fermarsi, anzi, “a ritirarmi non ci penso proprio”, afferma.

Con più grinta di prima, l’artista non vede l’ora di tornare a Sanremo con un messaggio forte: “La libertà è una conquista, ma nessuno è libero completamente, ci sono dei compromessi che tutti dobbiamo fare con la vita. Io ho ceduto poco, ho cercato di mantenere dritta la barra, ho sbagliato e ho pagato“. Durante la serata dei duetti, Fiorella Mannoia si esibirà con Francesco Gabbani sulle note di “Che sia benedetta” e “Occidentali’s Karma”.

Il messaggio forte di “Mariposa”

Mariposa si ispira alla serie tv “Il grido delle farfalle”, che racconta la storia delle tre sorelle Mirabal, attiviste che si battevano contro la dittatura e per questo trucidate il 25 novembre 1960. Questa data è stata poi proclamata Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Nonostante il ritmo del brano sia gioioso, un mix di sound latini e pop, il contenuto è importante e profondo. Con questo brano infatti, Fiorella Mannoia canta il coraggio delle donne e la loro unicità: elencando vari tipi di donne, appartenute alla storia ma anche anonime, la cantautrice racconta le tante sfaccettature del femminile, nel bene e nel male.

