L’inseguimento estenuante di Striscia la Notizia: sui social Fedez far sapere di aver ricevuto l’ennesimo Tapiro d’oro.

Non uno, non due, ma ben tre Tapiri d’oro nel giro di poche settimane. Come spiega Fedez in una Instagram story, nelle scorse ore ha dovuto rivedere un’altra volta la faccia di Valerio Staffelli che sarebbe andato nei suoi uffici per consegnargli l’undicesimo Tapiro della carriera del rapper.

Striscia la Notizia non si arrende

Sul suo profilo Instagram, Fedez ha spoilerato l’ultima visita dell’inviato di Striscia la Notizia che è andato direttamente nei suoi uffici per recapitargli il terzo Tapiro del mese. Il motivo, oramai, possiamo ben immaginare quale possa essere.

Nel video postato dal rapper si vede Staffelli che arriva con la statuetta dorata dicendo: “Non potevamo non venire un’altra volta visto quello che è accaduto nell’ultimo live“. Il riferimento chiaramente è rivolto all’ultimo live di X Factor in cui Fedez ci è andato giù pesante definendo Morgan un “leccapiedi” che è stato cacciato “a calci in c***”.

Alla vista delle telecamere del tg satirico con l’ennesimo Tapiro d’oro, il marito di Chiara Ferragni sbotta e reagisce: “Ma che rottura di p**** raga, non ne posso più. Meno male che X Factor è finito, sono a quota undici“. Tuttavia, si tratta solo di semplici indiscrezioni: per sapere cosa si sono detti il cantante e Valerio Staffelli dovremmo aspettare la mandata in onda di Striscia la Notizia, di stasera mercoledì 6 dicembre.

Fedez e gli ultimi Tapiri del mese

Questa sera potremo sapere cosa è successo esattamente durante la consegna del terzo Tapiro d’oro a Fedez. Ebbene sì, perché il rapper ne ha già ricevuti due nelle scorse settimane, a causa del suo coinvolgimento nel “caso Morgan”.

L’ultima volta a Valerio Staffelli non ha voluto fornire informazioni troppo dettagliate sul motivo per cui il cantautore sia stato licenziato da X Factor. Si era solo limitato a dire: “Andate da Sky, da chi volete, ma non da me. Non l’ho licenziato io“.

Il riferimento ha fatto inoltre nascere qualche sospetto sulla possibile motivazione della cacciata di Morgan. Il rapper infatti aveva poi precisato: “Morgan è stato cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto, probabilmente se l’avessi fatto io avrebbero cacciato me”. Indiscrezioni ipotizzano che si possa essere riferito al lancio di un paravento.

Tuttavia, già durante la consegna del primo Tapiro da parte del tg satirico, il cantante aveva rivelato: “Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”. Adesso non ci resta che aspettare la puntata di stasera di Striscia per saperne di più.

