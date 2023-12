Si fa luce sull’allontanamento di Morgan da X Factor, che secondo indiscrezioni è stato determinato dai suoi atteggiamenti violenti.

“Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi“, aveva dichiarato Fedez. E se non avesse tutti i torti? Certo, metterci troppo la faccia potrebbe causargli delle conseguenze, per cui il rapper decide di restare sul vago quando si tratta dell’allontanamento di Morgan da X Factor. Ma ripercorrendo tutti gli indizi come dei buoni investigatori, la storia potrebbe trovare un senso.

Quali sono i comportamenti gravissimi di Morgan?

Il dito viene puntato contro Morgan, in ogni caso. Come avevano confermato anche Sky e Fremantle, Morgan è stato licenziato a causa di “ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti”.

Una spiegazione lecita ma pur sempre troppo vaga. Fedez – fermato ben due volte da Striscia la Notizia che gli ha voluto consegnare, non uno, ma due tapiri d’oro – si è voluto tenere fuori da ogni responsabilità, dichiarando che se c’era qualcuno a cui poter chiedere spiegazioni, quello era Sky.

“Volete sapere il motivo per cui lo hanno cacciato? Non dovete venire da me, dovete andare da Sky. Se l’hanno cacciato un motivo ci sarà, probabilmente se avessi fatto qualcosa di brutto avrebbero cacciato me. Credo ci sia una giusta causa, non è la prima volta che Morgan viene licenziato”, ha dichiarato Federico Lucia ai microfoni di Valerio Staffelli.

Il paravento lanciato su Francesca Michielin

Dalle indiscrezioni diffuse dal magazine Mow, emergono però dettagli che potrebbero chiarire una volta per tutte questa storia su cui si discute ormai da settimane. Tra i tanti dibattiti che hanno infiammato il talent show, c’è anche quello nato tra Morgan e Francesca Michielin, dopo la gaffe clamorosa su Ivan Graziani.

Dopo l’accaduto, il cantautore è andato nei camerini dove Michielin si stava truccando, e le ha lanciato addosso un paravento, colpendo anche il truccatore. Anche Fedez aveva sostenuto che l’ex giudice sia stato cacciato dal talent per via di cose successe con “le lavoratrici di Sky”.

A raccontare l’indiscrezione è stata l’influencer Deianira Marzano, che nelle scorse ore ha pubblicato sui social un messaggio ricevuto da una testimone che preferisce l’anonimato. Sarà stato davvero il motivo che ha portato Morgan fuori dal programma Sky?

