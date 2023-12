Dopo aver dichiarato la sua attrazione verso le donne, la cantante si è stupita che il pubblico non se ne fosse accorto.

Nel corso di un’intervista per il magazine Variety, tenutasi nel mese di novembre, Billie Eilish aveva confessato per la prima volta di provare attrazione nei confronti delle donne, senza approfondire la questione. A qualche settimana di distanza, durante un evento organizzato da Variety e tenutosi il 2 dicembre, è tornata sull’argomento.

Ad un mese dalla dichiarazione pubblica, i suoi profili social hanno perso 100mila followers, come segnale di non gradimento di ciò che è stato detto.

Il (presunto) coming out

Billie Eilish, tornando sul tema delle preferenze sessuali e la confessione della sua attrazione verso le donne, ha affermato: “Non mi ero resa conto che la gente non lo sapesse“.

La cantante ha poi spiegato: “sono così da molto tempo, anche se non ho mai parlato“, ed ha affermato di non “non credere” nel concetto del coming out. La sua dichiarazione in merito, quindi, non sarebbe stata pianificata (come invece molte celebrities fanno) ma frutto della spontaneità della cantante.

Prima della conferma da parte della diretta interessata, erano emerse diverse supposizioni circa il suo orientamento sessuale, ma senza ottenere conferme. Nell’intervista della scorso novembre, invece, mentre spiegava la sua difficoltà nel trovare connessioni con altre donne ha detto di esserne intimidita perché “le amo come persone. Ne sono attratta come persone. Ne sono attratta sul serio“. “Sono attratta fisicamente da loro, ma anche intimidita dalla loro bellezza e dalla loro presenza“, aveva poi aggiunto.

Durante la serata di dei Variety Hitmakers (durante la quale è stata premiata per il brano What Was I Made For) è tornata sul tema, dichiarando di non aver avuto intenzione di fare un grande gesto. E ancora: “In realtà ho pensato a qualcosa tipo: “Ma non era ovvio?”. Non avevo mai pensato che la gente potesse non sapere. E non riesco a crederci. Mi viene solo da pensare: “Perché non possiamo semplicemente esistere?”. Sono stata questo per molto tempo e semplicemente non ne avevo ancora parlato. Oops“.

Riferendosi poi all’articolo che era stato pubblicato dopo l’intervista, ha confessato di aver pensato: “Mi sa proprio che oggi ho fatto coming out“. Riguardo la sua sfera intima ha detto: “Io la vivo con tranquillità da sempre, anche prima di parlarne. Non ho mai avuto problemi, sono sincera. In quella intervista ne ho parlato in maniera molto spontanea e naturale“.

Billie Eilish ha concluso così l’intervento di sabato: “Grazie Variety per il premio e anche per avermi costretto all’outing sul red carpet alle 11 di mattina anziché parlare di qualsiasi altra cosa molto più rilevante. Mi piacciono i ragazzi e le ragazze, lasciatemi in pace su questo argomento per favore“.

