Un hater su Twitter minaccia il figlio Leone presente allo stadio San Siro: la dura presa di posizione di Fedez.

Sono sconvolgenti le parole utilizzate da un utente contro il figlio maggiore di Fedez, Leone, che è sceso in campo a San Siro per accompagnare i rossoneri prima del fischio d’inizio. Una vera e propria violenza verbale da parte di un hater che si nasconde dietro lo schermo dello smartphone: ma le sue affermazioni non restano impunite.

L’aggressione verbale contro Leone allo stadio

Nella serata di sabato 2 dicembre, Leone è sceso in campo a San Siro prima del match Milan-Frosinone, mostrandosi vicino al calciatore Theo Hernandez, come hanno fatto anche altri bambini con il resto della squadra.

La presenza del figlio maggiore di Fedez ha fatto il giro del web con diverse foto e video. Tuttavia, sono state tante le polemiche scatenato contro il piccolo: l’attenzione si concentra in particolare sul commento aggressivo di un utente (il cui account è al momento irraggiungibile).

A corredo di una foto di Leone con il calciatore rossonero, l’hater ha commentato: “Avete un solo proiettile, chi colpite?”.

Un accompagnatore speciale per Theo 👨‍👦#MilanFrosinone pic.twitter.com/a6r8o3yAyO — Lega Serie A (@SerieA) December 2, 2023

La risposta di Fedez: “Adesso avete un problema grande”

Il post ha immediatamente scatenato critiche accese, a causa della violenza verbale indirizzata anche al bambino, innocente in questa situazione. Il primo a replicare l’attacco è stato proprio Fedez che sul suo profilo Instagram, sotto lo screen del post dell’hater, commenta: “Sono senza parole”.

Poi il rapper si lascia andare in difesa del figlio parlando in una Instagram story. “Sono perfettamente cosciente del fatto che su Twitter ci sia questo giro di tifosi che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte. Continuate pure a farlo, perché onestamente non me ne frega un cazzo”, dice.

“Però nel momento in cui toccate i miei figli allora avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio”, minaccia il marito di Chiara Ferragni, garantendo una sicura denuncia alla polizia postale.

Domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato.

E se hai il coraggio mettici la faccia da subito coniglio. https://t.co/GoueAbUZqq — Fedez (@Fedez) December 3, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - NM