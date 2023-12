Continua il botta e risposta tra Fedez e Morgan: ma il cantautore ci da dentro e questa volta accusa Angelica Bove.

Dopo l’ennesimo attacco di Morgan – che ha sostenuto che Zo Vivaldi, il cantante degli Stunt Pilots (in squadra con Dargen D’Amico), ha precedentemente lavorato con Fedez – il rapper risponde in diretta durante la puntata di ieri di X Factor, replicando all’accusa senza peli sulla lingua.

Fedez: “Parla solo dopo il calcio in c***”

“Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo non insinuarlo“, ha tuonato Fedez al penultimo live di X Factor, dopo l’esibizione degli Stunt Pilots, come riporta Repubblica.

Per il marito di Chiara Ferragni l’ex giudice del talent, licenziato di recente, non è un vero ribelle. “Le cose le dici quando sei dentro il programma non quando ti hanno dato un calcio in c***“, rimarca contro Morgan.

Poi ha concluso: “Io sono una persona trasparente, ho una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi”.

L’attacco di Morgan contro Zo Vivaldi

Nei giorni scorsi, in “Conferenza stampa” su WhatsApp, Morgan ha fatto sapere che Zo Vivaldi non è un talento emergente, ma un professionista affermato nel settore musicale, rivelando la sua precedente collaborazione con Fedez per l’album “Paranoia Airlines”.

“Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti?”, protesta infatti il cantautore. “Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!”, aggiunge.

Morgan contro tutti: l’attacco ad Angelica Bove

Non c’è nulla da fare, Morgan ha preso di mira la cosiddetta “cricca” che, quando era ancora all’interno del talent show, avrebbe confabulato per far sì che lui venisse allontanato, per motivi economici.

Dopo la stoccata contro Zo Vivaldi, è la volta di Angelica Bove – la cantante nella squadra di Ambra – facendo sapere chi sarebbe davvero l’autore dell’inedito.

“Connessioni tra autori/produttori? Chi è tutta sta gente? Spudoratissimi l’inedito di Angelica firmato da Simonetta, il famoso autore della ‘cricca’ , quello del brano di Annalisa e di molti altri loro dischi”, chiosa ancora Morgan sulla consueta “Rassegna stampa” su WhatsApp.

“Come vogliamo battezzare questa realtà? Diamo un nome da usare ogni volta che ci riferiamo a “loro”. Striscia propone “la cricca” ma secondo me è troppo scherzoso rischia di non alludere alla gravità e all’aspetto dei giganteschi interessi economici“, prosegue il cantautore.

