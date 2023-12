Bufera su Elodie, dopo lo spacco profondo della sua gonna che durante il live a Roma ha mostrato qualcosa di più.

Non si fa altro che parlare del tour di Elodie che sta infiammando i palchi d’Italia. A far parlare di sé, oltre alle esibizioni hot, anche gli outfit sempre diversi ma immancabilmente bollenti. Non è passato inosservato soprattutto l’abito rosso firmato Valentino, che con il suo spacco vertiginoso ha suscitato molti dubbi: slip sì o slip no?

Lo spacco profondo che ha mostrato tutto

Durante la sua esibizione al Palazzo dello Sport di Roma, Elodie indossava un vestitino rosso super sexy che ha stregato il pubblico. Si trattava di un abito a due pezzi: una maglia a manica lunga col collo alto, collegata da un sottile anello alla gonna che, con il suo spacco vertiginoso, ha lasciato intravedere le sue parti intime.

La pop star romana stava cantando proprio “La coda del diavolo”, accompagnando le sue parole da una delle sue esibizioni sexy. Una consuetudine ormai, soprattutto dopo gli ultimi balletti hot con Marco Mengoni.

Parte la polemica

Milioni di video su Twitter mostrano l’esibizione di Elodie, proprio mentre la gonna svolazza lasciando trasparire ciò che dovrebbe restare nascosto. E allora parte subito il dibattito: aveva le mutandine? Tuttavia, non si riesce a capire esattamente se la cantante abbia indossato o meno gli slip, un dubbio che non ha placato le lingue biforcute.

Sui social c’è chi la critica per il suo abbigliamento a dir poco fuori luogo, mentre i fan più incalliti continuano a venerare la sua bellezza. “Mi piaceva di più quando non metteva al primo posto il suo corpo“, scrive qualcuno. Poi c’è chi evidenzia: “Questo vestito vorrebbe essere sensuale ma risulta solo volgare“, o ancora “Belen, scansati proprio“, facendo riferimento alla famosa farfallina che sbucò da sotto la sua gonna.

C’è però anche chi ha difesa Elodie, commentando: “Siamo nel 2023 e sono stati inventati degli slip adesivi e trasparenti che vanno indossati proprio sotto a vestiti come questi. Lei, sempre una Dea“.

Elodie tuona: “Ce l’ho come tutte”

In un primo momento, Elodie ha deciso di non rispondere sulle critiche che, ancora una volta, l’hanno coinvolta. Ma a seguito dei troppi commenti di chi non ha fatto altro che giudicare, l’artista romana ha rotto il silenzio rispondendo duramente ai suoi haters.

“La tengo como todas”, chiosa la cantante su Twitter, che vorrebbe dire “Ce l’ho come tutte”. Una frase che si riferisce alla citazione di Laura Pausini, che utilizzò queste parole durante un concerto in Perù nel 2014, quando per sbaglio si aprì la vestaglia.

La tengo Como todas!

E comunque ieri tripletta 🫶🏽 — Elodie (@Elodiedipa) November 30, 2023

