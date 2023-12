Durante il concerto di Milano, Emma Marrone scende dal palco e bacia inaspettatamente uno sconosciuto: di chi si tratta?

Si fa sentire forte il chiacchiericcio sui baci che Emma Marrone ha dato ai suoi fan durante diversi concerti, L’ultimo, durante il live ai Magazzini Generali di Milano, quando la cantante salentina ha stampato un bacio a un ragazzo nel pubblico. Tuttavia non si tratta di una persona comune, ma di un travel blogger molto conosciuto su Instagram.

Chi è il fan che ha baciato Emma?

Durante le note de “L’amore non mi basta”, nel concerto del 27 novembre, Emma Marrone è scesa dal palco per “salutare” i suoi fan, dando un bel bacio a uno di essi. Tutti hanno iniziato a chiedersi di chi si trattasse, e se avesse qualche relazione sentimentale con la cantante.

Ma ecco che spunta fuori il nome del fan fortunato: si tratta di Paolo Ranieri, travel e fashion blogger che su Instagram conta oltre 132 mila follower. Originario di Acqui, è diventato un volto noto soprattutto dopo i post che hanno dato prova della sua partecipazione allo scorso Festival di Sanremo, come spettatore.

Parte la polemica,: “Se lo avesse fatto un uomo…”

I baci di Emma Marrone ai suoi fan continuano, e come all’ultimo concerto di Milano è successo anche qualche giorno prima, sempre nella stessa città, quando l’artista ha baciato un altro ragazzo di nome Giuseppe Marletta, che su TikTok, ancora sconcertato, ha scritto: “Non so scendere più dalla tua bocca”.

Ma come si prevedeva, la questione ha suscitato molte polemiche: è mancato il consenso, chiosa l’opinione pubblica, che improvvisamente si fa paladina del rispetto. Tuttavia, c’è chi sostiene invece che il gesto scandaloso di Emma sia stato anche troppo trascurato.

Anche Federico Rossi, membro Benji e Fede, mesi fa ha baciato una ragazza del pubblico, è il fattaccio ha scatenato la bufera. A scatenare la stessa bufera anche su Lady Brown ci pensa Giuseppe Cruciani, che dai microfoni della Zanzara dichiara: “Mi risulta che Emma Marrone abbia baciato uno sconosciuto durante un concerto. Ovviamente nessuno protesta, ma sarebbe venuto giù il mondo se l’avesse fatto un cantante uomo nei confronti di una spettatrice”.

Emma Marrone: “Scandalizzatevi per altro, cretini”

Furibonda per le critiche, anche troppo esagerate, che stanno girando attorno ai baci dai ai suoi fan, Emma Marrone ha deciso di rompere il silenzio e dire una volta per tutte le cose come stanno.

“A tutti quelli che si stanno scandalizzando sui social perché bacio i miei fan. Scandalizzatevi per altro, cretini. Non c’è fine al peggio. Cosa c’è di più bello che condividere amore? Se mi butto lì è perché mi fido della mia gente”, afferma Emma.

“Tutti scandalizzati, ma da dove sono usciti? Io sono contenta di beccare qualcuno e dare un limone ogni sera. È uno scambio d’amore reciproco, viva l’amore e chi ha il coraggio di amarsi come meglio crede. Le persone non hanno capito la differenza tra amore puro e ossessione. In un modo in cui nessuno più si fida del prossimo, io sono felice di fidarmi della mia gente e di baciarla in bocca”, conclude la cantante salentina.

