Morgan rivela un legame professionale tra Zo Vivaldi e Fedez, sollevando dubbi sulla natura del talent show X Factor.

Il caso X Factor si complica ulteriormente. Morgan, recentemente allontanato dal talent show, ha recentemente rivelato che Zo Vivaldi, il cantante degli Stunt Pilots (in squadra con Dargen D’Amico), ha precedentemente lavorato con Fedez. Non si tratta quindi di un talento in cerca di fortuna ma di un professionista affermato.

Morgan: “Un professionista, non un giovane talento”

In “Conferenza stampa” su WhatsApp, Morgan ha fatto sapere che Zo Vivaldi non è un talento emergente, ma un professionista affermato nel settore musicale. Una notizia sconvolgente, dal momento che X Factor è noto come una piattaforma per scoprire nuovi talenti.

“Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti?”, protesta infatti il cantautore. “Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!”, aggiunge.

Zo Vivaldi e la collaborazione con Fedez

Zo Vivaldi, all’anagrafe Lorenzo Caio Sarti, ha effettivamente collaborato con Fedez all’album “Paranoia Airlines”, come aveva confermato lui stesso su Youtube, in un’intervista per Zetatielle Magazine.

Lorenzo Sarti è accreditato per le chitarre acustiche ed elettriche e per le produzioni addizionali di alcune tracce dell’album, e avrebbe inoltre scritto alcuni brani per il disco. Durante l’intervista, Vivaldi aveva descritto la collaborazione come un’esperienza gratificante, in quanto era la prima volta che sapeva di lavorare a un progetto che sarebbe stato ascoltato da molte persone.

“Io ero a Los Angeles nei mesi in cui stavo lavorando a questo progetto, non era con me – spiega parlando di Fedez – ma quotidianamente a contatto con il suo produttore Michele Canova, che faceva da tramite. Gli mandavo delle melodie, loro delle topline su cui creare una base, e devo dire che quei mesi di lavoro sono stati molto molto avvincenti e interminabili”.

Tuttavia, oltre a lavorare con Fedez, Zo Vivaldi ha anche collaborato con la Dark Polo Gang in “Trap Lovers” e ha scritto canzoni per i partecipanti del programma televisivo Amici.

Riproduzione riservata © 2023 - NM