Dopo l’annuncio dei partecipanti a Sanremo 2024, su Instagram stanno spopolando le reazioni di chi è stato scartato.

Domenica 3 dicembre, Amadeus ha rivelato tutti i nomi dei Big in gara per la settantaquattresima edizione del Festival più seguito dal pubblico italiano. Insieme alle reazioni che hanno avuto coloro che sono stati selezionati, sui social stanno spopolando anche quelle di coloro che non sono stati nominati. Dopo Michele Bravi, ecco come hanno reagito gli altri esclusi.

Arisa di nuovo fuori da Sanremo

Arisa ha risposto a tutti i rumors sulla sua esclusione dalla gara con un secco “e me ne frega parecchio“. Dopo aver lasciato la cattedra di Amici, si erano sparse alcune voci circa un possibile suo ritorno sul palco dell’Ariston. Poi, prima dell’annuncio di Amadeus, la cantante aveva pubblicato una storia in cui compariva un’emoji con le dita incrociate. Purtroppo, però, anche per quest’anno non la vedremo a Sanremo.

La reazione dei Jalisse

Anche i Jalisse hanno espresso la delusione per essere stati nuovamente scartati dal festival su Instagram. “27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti”: è il messaggio tramite il quale Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno comunicato al pubblico la loro reazione alla notizia, insieme ad una foto che li ritrae comunque sorridenti. Dopo la vittoria di Sanremo nel 1997, il duo ha continuato a sperare in un possibile ritorno sul palco dell’Ariston, ma nemmeno il 2024 sarà l’anno fortunato.

Povia scartato dal Festival

“Certo che ho mandato il brano, lo faccio ogni anno.” Ha invece dichiarato Povia, anche lui tra gli esclusi del Festival. “Io sono pronto per Sanremo da 14 anni, ma Sanremo non è ancora pronto per me e per i miei brani sociali”.

E lanciando una frecciatina a chi compete la scelta dei cantanti in gara: “Senza nulla a togliere alle tante canzoni in gara, il ‘fattore Povia’, che mi tiene fuori dal festival da quasi 15 anni non dipende dalla canzone brutta o bella, anche se è più facile far pensare questo. Sono scelte e le rispetto… magari ci riprovo il prossimo anno”.

Riproduzione riservata © 2023 - NM