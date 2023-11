Valerio Staffelli torna da Fedez con un secondo Tapiro d’oro dopo l’allontanamento di Morgan dal programma Sky.

A meno di una settimana di distanza, Valerio Staffelli ritorna da Fedez a cui aveva già consegnato il Tapiro d’oro, dopo le accuse lanciate da Morgan, ormai ex giudice di X Factor. Il botta e risposta tra i due continua, e Striscia La Notizia decide di consegnare al rapper un secondo Tapiro, ma uno davvero speciale.

Tapiro a Fedez: “La ragnatela si infittisce”

Raggiunto a Milano da Valerio Staffelli, dopo l’allontanamento di Morgan da X Factor, a Fedez viene consegnato un Tapiro “ragno” d’oro. “La ragnatela di accuse si infittisce”, esordisce l’inviato del tg satirico mentre, alle telecamere di Striscia la Notizia, il rapper dichiara: “Io non ho più nulla da dire”.

Invitando Staffelli a consegnare il Tapiro ad altre persone, continua: “Ci sono delle persone che lo hanno licenziato e non sono io. E ci sono altre persone che hanno dichiarato delle cose, che non sono io. Chiedete alle persone che ha tirato in ballo lui“.

La cacciata di Morgan è colpa di Ambra?

Ma Staffelli cerca di chiarire le sue parole chiedendo “a chi porta tutto ciò? Ad Ambra?”, ma la risposta di Fedez resta vaga: “Se Morgan ha detto Ambra… andate là e basta! Andate da Sky, da chi volete, ma non da me. Non l’ho licenziato io”.

Poi ribatte: “Morgan è stato cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto, probabilmente se l’avessi fatto io avrebbero cacciato me“. La vicenda diventa sempre più intricata, ma Striscia la Notizia non si arrende facilmente: Valerio Staffelli intercetterà lui stesso Ambra Angiolini per fare chiarezza a riguardo.

