Nuove coppie: chi sono i cantanti che si sono fidanzati nel 2024

Nel 2024 diversi cantanti hanno iniziato una nuova relazione sentimentale: vediamo quali sono le nuove coppie dell’anno.

Il 2024 è stato un anno ricco di novità romantiche nel mondo della musica, con numerose coppie di cantanti che hanno deciso di ufficializzare le loro relazioni. Vediamo chi sono i protagonisti di queste storie d’amore.

I cantanti che si sono fidanzati nel 2024

Damiano David e Dove Cameron

Dopo la fine della relazione con Giorgia Soleri, Damiano David sembra aver nuovamente trovato l’amore. La sua nuova fiamma è Dove Cameron, 27 anni, attrice e cantante statunitense diventata famosa grazie ai ruoli nei film Disney “Liv e Maddie” e “Descendants“.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti

La storia tra Cesare Cremonini e la conduttrice Rai Giorgia Cardinaletti è in realtà iniziata prima del 2024, tuttavia i due hanno deciso di ufficializzare la relazione solo quest’anno. Sempre attenti a tutelare la loro privacy, Cesare e Giorgia non si mostrano mai insieme sui social tranne per affettuosi scambi di auguri in occasione dei compleanni.

Lazza e Greta Orsingher

Dopo la fine della relazione con Deborah Oggioni durata più di tre anni, Lazza ha finalmente trovato un nuovo amore. Si tratta di Greta Orsingher, modella nota anche per aver partecipato a reality show come Uomini e Donne e La Scimmia. I due sono talmente innamorati che nonostante la loro storia sia abbastanza recente sono già in attesa del loro primo bambino!

Greta Orsingher e Lazza

Dua Lipa e Romain Gavras

Anche oltre oceano l’amore non si ferma: Dua Lipa si è fidanzata con il regista Romain Gavras. I rumor circa una relazione tra i due circolavano da mesi, ma la coppia a deciso di uscire allo scoperto a fine maggio, a Cannes, dove ha calcato il red carpet mano nella mano.