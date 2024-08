Tutti i cantanti che sono diventati o diventeranno presto genitori

Nel 2024 diversi cantanti hanno annunciato di aspettare un figlio o di essere diventati da poco genitori: ecco di chi si tratta.

Il 2024 si preannuncia come un anno ricco di emozioni e gioie per molti artisti del mondo della musica, con diversi cantanti che hanno annunciato l’arrivo di un nuovo membro nelle loro famiglie. Questi annunci non solo riempiono di felicità i cuori dei fan, ma offrono anche uno sguardo intimo e personale nelle vite di queste celebrità. Scopriamo insieme chi sono i cantanti che diventeranno o sono diventati genitori nel corso di quest’anno.

I cantanti che diventeranno o sono diventati genitori

Ultimo

Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo diventeranno presto genitori. Il cantante ha annunciato la notizia ai suoi in un modo decisamente romantico. Durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma il cantautore ha fatto salire Jacqueline sul palco e, mentre il pubblico intonava “Quel filo sottile”, si è inchinato e le ha baciato teneramente la pancia.

Ultimo

Lazza

Anche Lazza e Greta Orsingher, nonostante la relazione sia abbastanza recente, hanno annunciato di aspettare un figlio. I due hanno anche organizzato uno splendido gender reveal party per scoprire insieme ad amici e parenti il sesso del bebè. Il posto dove è stata fatta la festa era decorato con palloncino rosa e blu e dei giganteschi orsetti di peluche. All fine, ecco svelato il mistero: si tratta di un maschietto.

Greta Orsingher e Lazza

Ermal Meta

Ermal Meta, invece, è già diventato papà. La sua primogenita, Fortuna Marie, è nata il 19 giugno. La bimba è frutto dell’amore del cantante e di Chiara Sturdà. Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, Ermal ha espresso le sue riflessioni su cosa significhi oggi diventare genitori: “Le uniche paure che posso provare sono legate al mondo in cui viviamo. Perché è un mondo instabile, un mondo pericoloso, accadono cose che vanno ben oltre la nostra comprensione“.

Ermal Meta

Emis Killa

Emis Killa è da poco diventato papà per la seconds volta. Il rapper di “Sexy Shop” ha comunicato sui social che il 18 giugno è nato il piccolo Romeo, figlio avuto insieme a Martina Bottiglieri. La primogenita Perla Blue è nata nel 2018 dall’unione con l’ex compagna Tiffany Fortini.

Gigi D’Alessio

Il 7 luglio è nata Ginevra, la sesta figlia di Gigi D’Alessio, frutto dell’amore con la compagna Denise Esposito. I due sono già genitori di Francesco, bimbo di 2 anni. Prima di loro il cantante ha avuto Andrea, 14 anni, da Anna Tatangelo, e prima ancora Luca, Ilaria e Claudio, nati dal matrimonio con Carmela Barbato.