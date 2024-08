Cantanti hot: chi sono le più belle del 2024

Nel 2024 alcune cantanti si sono fatte notare non solo per il loro talento, ma anche per la loro bellezza: vediamo di chi si tratta.

Ormai si sa, nel mondo della musica anche l’occhio vuole la sua parte. Nel 2024 infatti diverse cantanti italiane si sono fatte notare non solo per la loro bravura, ma anche per i look sexy, il carisma e la grande presenza scenica. Ecco alcune delle cantanti più belle e affascinanti del momento.

Le cantanti più belle del 2024

Annalisa

Un volto che sicuramente non passa inosservato è quello di Annalisa Scarrone, conosciuta semplicemente come Annalisa, una delle voci più amate e apprezzate del panorama musicale italiano. Ma non si tratta solo una talentuosa cantante: Annalisa è anche una delle artiste più belle d’Italia. La sua bellezza naturale, unita a una personalità affascinante, l’ha resa una vera e propria icona di stile. Con i suoi capelli rossi, gli occhi luminosi e un sorriso incantevole, incarna un fascino irresistibile che la rende unica nel suo genere.

Annalisa Scarrone

Elodie

Anche Elodie entra di diritto in questa lista: con i suoi tratti distintivi, il suo sguardo magnetico e il suo fisico scolpito, incarna una bellezza moderna e sofisticata. Il suo look è sempre curato e all’avanguardia, spesso caratterizzato da tagli di capelli audaci, make-up impeccabile e outfit che spaziano dal glamour al casual chic. Questo l’ha resa una musa per molti stilisti e un volto ricorrente sulle copertine delle riviste di moda.

Elodie, A fari spenti (ph. credit The Morelli)

Gaia

Quest’anno Gaia sembra destinata ad essere la regina dell’estate: il suo simbolo “Sesso e Samba“ in collaborazione con Tony Effe è virale sui social e in cima a tutte le classifiche di ascolti. Oltre che per il suo talento, Gaia è ammirata anche per la sua bellezza. Occhi azzurri e folta chioma, Il suo stile è un mix di eleganza e modernità, con un tocco personale che la rende sempre riconoscibile.

Gaia

Angelina Mango

Angelina Mango si sta rapidamente affermando come una delle cantanti più belle e talentuose d’Italia. Con una bellezza naturale che cattura immediatamente l’attenzione, Angelina combina un look sofisticato con una personalità carismatica. I suoi lineamenti delicati e il suo sorriso luminoso riflettono una bellezza che va oltre l’aspetto fisico, incarnando eleganza e autenticità. La sua presenza scenica è altrettanto affascinante: ogni esibizione è un mix di emozione e passione, elementi che si riflettono anche nel suo modo di vestirsi e nel suo portamento.

Angelina Mango

Rose Villain

Dopo aver conquistato il palco di Sanremo con la sua “Click Boom!”, Rose Villain si è affermata non solo per il suo talento, ma anche per il suo fascino e la sua bellezza. Lo stile della cantante dagli inconfondibili capelli blu è caratterizzato da un mix di eleganza e grinta e da una presenza scenica magnetica.