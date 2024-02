E’ stata la stessa Annalisa a chiarire il motivo del suo pianto durante la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo.

Sono circolati molti pettegolezzi sulle lacrime di Annalisa al Festival di Sanremo, durante la proclamazione della vittoria di Angelina Mango. C’è chi ha parlato di commozione, e chi ha lanciato allusioni sulla possibile delusione della cantante di non essere stata lei la vincitrice della kermesse. Ma dopo giorni di speculazioni, ecco che viene svelata la verità dietro quel pianto.

Le lacrime durante il trionfo di Angelina

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è stata piena di momenti emozionanti ma anche di polemiche e pettegolezzi. Tra questi, nelle ultime ore si continua a parlare tanto delle lacrime di Annalisa – riprese e diffuse sul web – durante la proclamazione della vittoria di Angelina Mango.

In molti hanno collegato questa reazione proprio al trionfo della figlia d’arte, come se si fosse resa conto di non aver vinto la kermesse nemmeno questa volta. Sui social alcuni hanno commentato la scena dicendo “Si spezza il cuore”, oppure “Vabbè ma lei spacca comunque”.

Poi c’è stato un utente che ha scritto: “Lei ci ha creduto e sperato fino alla fine, come tutti noi. Felicissima per Angelina, però Annalisa se lo meritava davvero. Ha fatto un Sanremo pazzesco. E soprattutto vogliamo parlare del televoto totalmente bloccato, soprattutto alla fine?”.

“Annalisa è bravissima e meritava pensando all’Eurovision, ma diciamo pure che ha fatto almeno 7 tormentoni in 2 anni, da sola o con altri, molti in contemporanea e insomma tutti un po’ simili a questa canzone, Sanremo è una gara e il genere che propone Angelina è più in crescita!”, sostiene qualcun altro.

Annalisa rompe il silenzio

Annalisa, che si è classificata terza con il suo brano “Sinceramente”, ha spiegato che le sue lacrime non erano di delusione ma di tensione scaricata: “E ci sta, ma ero tranquilla, felice, serena, soddisfatta per come è andata. Era un momento emozionante”, ha detto la cantante.

Contrariamente a quanto alcuni potrebbero aver pensato, l’artista ha negato che il suo pianto fosse dovuto alla delusione per non aver vinto il festival. “Assolutamente no”, ha commentato con fermezza durante la conferenza stampa. Poi ha aggiunto: “Abbiamo fatto un percorso bello e ne approfitto per congratularmi con questi due ragazzi (Angelina e Geolier, ndr). Ci sono numeri bellissimi per tutti. […] Io rifarei tutto così. Contenta di come sono salita sul palco, della risposta delle piattaforme, delle radio”.

Nonostante non abbia vinto, infatti, Annalisa ha ottenuto un grande successo con “Sinceramente”, che ha superato i 7 milioni di stream su Spotify. Anche Angelina Mango, la vincitrice del festival, sta godendo di un successo simile con il suo brano “La Noia”.

