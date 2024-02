Emma e Tedua sono stati fotografati insieme in discoteca dopo Sanremo: le voci di un flirt sono sempre più insistenti.

Qualche giorno fa Emma Marrone aveva confessato in un’intervista: “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua, giuro. L’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri, ho detto: ‘Mamma mia che bono’”. Adesso i due sono stati fotografati insieme in discoteca dopo Sanremo: c’è un flirt in corso?

Flirt tra Emma e Tedua?

Sempre nell’intervista, Emma ha poi dichiarato: “Ok, che bono, però poi mi sono chiesta quanti anni ha. Ho controllato ed è piccolo” – avrebbe aggiunto – “Sono troppo grande io, però mi sono innamorata, lo ammetto. Se adesso lo scopre? Vabbè chi se ne frega, non ho nulla da perdere”.

La replica di Tedua non si è fatta attendere: il giorno successivo alle dichiarazioni della cantante ha subito pubblicato su Instagram una storia in cui ha taggato proprio Emma Marrone. Il gesto ha infiammato il web: ci sarà veramente qualcosa di tenero tra i due?

TEDUA CHE FA LA STORIA PER EMMA IL FLIRT SI STA CONCRETIZZANDO SIAMO SEDUTI #Sanremo2024 pic.twitter.com/nayKgOpcrJ — ANTO 🫧 (@linabrownies) February 10, 2024

Emma e Tedua: l’avvistamento in discoteca

Ad aumentare ulteriormente i rumor sono stati alcuni video in cui si vedono Emma e Tedua in discoteca, dopo la conclusione del Festival di Sanremo, mentre cantano faccia a faccia. Il gossip si fa sempre più concreto, tanto che Mara Venier, durante il programma “Domenica In” ha parlato di un cambiamento che lei avrebbe percepito in Emma Marrone, suggerendo la possibilità di un recente incontro romantico per la cantante.

IL FLIRT EMMA TEDUA SMP PIÙ REALE IO CI CREDO NON FATEMI SCENDERE DALLA BARCA pic.twitter.com/IGTxoVNpo7 — ludo☀️ (@ludosole_) February 11, 2024

Ciliegina sulla torta: stando ad altre voci, Emma e Tedua avrebbero anche passato del tempo insieme in hotel durante Sanremo. Nessuno dei due ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale: le immagini però sembrano parlare abbastanza chiaro. Sono sempre di più i fan della coppia che condividono e ricondividono i video di Emma e Tedua, letteralmente impazziti all’idea di vedere i due artisti insieme.

Tedua

Riproduzione riservata © 2024 - NM