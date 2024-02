Usher ha lasciato Las Vegas senza fiato con la sua performance per l’Halftime Show del Super Bowl: insieme a lui c’erano tanti ospiti.

Usher, star dell’R&B, ha realizzato una performance davvero spettacolare per l’Halftime Show del SuperBowl 2024. Con la sua esibizione è riuscito a trasformare Las Vegas in una discoteca a cielo aperto, lasciando tutti gli spettatori senza fiato. Insieme a lui anche tanti ospiti interessanti.

Usher: la performance dell’Halftime Show

Il Super Bowl 2024 è stato vinto dai Kansas City Chiefs, che hanno affrontato i San Francisco 49ers All’Allegiant Stadium di Las Vegas, Nevada. A metà prima tempo è ormai tradizione che si esibisca un cantante di fronte al pubblico dello stadio: quest’anno è stato scelto Usher, stella dell’R&B, famoso in particolare per la sua canzone “Yeah!”.

Usher ha utilizzato la sua performance per celebrare i suoi primi 30 anni di carriera, ed anche per sponsorizzare il suo ultimo disco “Coming home“, uscito solo un paio di giorni prima del Super Bowl, a 8 anni di distanza dal suo ultimo album in studio.

Usher è salito sul palco dopo un annuncio ironico che avvertiva: “L’ esibizione può provocare canti, balli, sudori, problemi relazionali“. Il cantante ha poi ringraziato pubblicamente la madre con queste parole: “Dio ascolta le nostre preghiere. Dicevano che non ce l’avrei fatta, che oggi non sarei stato qui. E invece eccomi. Ehi mamma, ce l’abbiamo fatta. Questo show è per te!“. Subito dopo ha attaccato a cantare “Love in This Club“.

Usher: gli ospiti dell’Halftime Show

Usher non poteva ovviamente non cantare “Yeah!“, la sua hit indiscutibilmente più iconica. Lil Jon, ospite della performance, ha urlato: “Turn down for what!” e lo stadio si è infiammato. Con l’arrivo di Ludacris il pezzo s’è poi trasformato in una vera e propria festa. Oltre a loro due, ospiti dell’Halftime Show sono stati: Alice Keys, Will.I.Am. ed H.E.R. I costumi da supereroi stile Tartarughe Ninja hanno decisamente aggiunto un tocco di classe allo show.

Usher

