Usher: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore e ballerino americano che ha fatto rinascere l’R&B negli anni Novanta e primi Duemila.

Tra le grandi stelle della scena R&B contemporanea dagli anni Novanta a oggi, ha brillato per almeno una decina di anni quella di Usher. Cantautore, ballerino ma anche attore e imprenditore, è ancora oggi uno dei grandi nomi della musica americana, pur essendo lontano dai fasti degli anni d’oro. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Usher: biografia e carriera

Usher Raymond IV è nato a Dallas, in Texas, il 14 ottobre 1978 sotto il segno della Bilancia. Cresciuto senza il padre, che ha abbandonato la famiglia quando aveva un anno, ha trascorso gran parte dell’infanzia in Tennessee, entrando fin da bambino nel coro della chiesa. Il suo talento è stato visibile fin da subito e così, una volta cresciuto, Usher si trasferisce con la famiglia ad Atlanta per cercare fortuna come cantante.

Entra nel 1991 in un gruppo R&B ma registra pochi pezzi prima di tentare un’avventura solista. Il suo primo singolo, Call Me a Mack, ottiene un discreto successo. Il suo primo eponimo album esce il 30 agosto 1994, ma non ottiene grande successo a livello di critica. Tuttavia, il pubblico sembra apprezzare, e il disco raggiunge la posizione numero 167 nella Billboard 200.

La sua carriera esplode definitivamente nel 1996 e l’anno successivo, grazie al secondo album My Way, che debutta al quarto posto nella Billboard 200, trascinato anche dal singolo You Make Me Wanna. Di seguito il video:

Da nuova stella della musica R&B, Usher inizia a collaborare con artisti di primissimo livello, come Puff Daddy, e a inizio nuovo millennio pubblica un nuovo album, 8701, che vende 4 milioni di copie solo in America. L’apice della sua carriera arriva però con il successivo Confessions del 2004, trainato dal successo Yeah!, prodotto da Lil Jon, beatmaker di Atlanta tra i più importanti del genere crunk. Ecco il video ufficiale:

Negli anni successivi non riesce a ripetere il successo planetario di Confessions, album da oltre 20 milioni di copie, ma continua comunque a pubblicare dischi apprezzatissimi dal pubblico, specialmente negli Stati Uniti, arrivando a collaborare anche con altri artisti di fama mondiale, come il dj David Guetta nel brano Without You. Cosa fa oggi Usher? Continua a essere uno dei maggiori protagonisti dell’industria musicale americana. Nel 2023 è stato annunciato come grande protagonista dell’Half Time Show del Super Bowl per l’anno 2024.

Usher: la discografia in studio

1994 – Usher

1997 – My Way

1999 – Live

2001 – 8701

2004 – Confessions

2008 – Here I Stand

2010 – Raymond v. Raymond

2012 – Looking 4 Myself

2016 – Hard II Love

2020 – A

La vita privata di Usher: moglie e figli

Dopo una lunga relazione con Rozonda Thomas, il 5 agosto 2007 ha sposato la stilista Tameka Foster. I due hanno avuto un figlio, Usher Raymond V, il 26 novembre 2007. Il secondogenito, Naviyd Ely, è nato il 10 dicembre 2008. La relazione con Tameka è finita nel 2009. Nel 2015 l’artista si è risposato con Grace Miguel, ma la loro relazione è terminata nel marzo 2018.

Negli ultimi anni Usher ha iniziato una relazione con la produttrice discografica Jenn Goicochea e nel settembre 2020 hanno avuto la loro prima figlia, Sovereign Bo: “Ci sentiamo benedetti“.

Sai che…

– La sua altezza? 1 metro e 73.

– Ha venduto oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo.

– Ha conquistato finora nella sua carriera ben 8 Grammy Awards.

– Dove vive Usher? Pare che la sua residenza sia a Roswell, in Georgia. Il suo patrimonio è stimato in circa 140 milioni di dollari. Pare inoltre che faccia parte di Scientology.

– È uno dei proprietari della franchigia NBA dei Cleveland Cavaliers.

– Ha prestato il nome per una linea di profumi e ha firmato una linea di biancheria intima.

– Come attore ha recitato anche nella soap Beautiful.

– Su Instagram Usher ha un account ufficiale da milioni di follower.

