Chi è Roberto Tiranti, il cantante metal tra i coristi di Sanremo 2024

Per tanti anni frontman dei Labyrinth, gruppo metal capace di farsi apprezzare anche all’estero, Roberto Tiranti è salito alla ribalta nazionalpopolare per aver partecipato come corista a Sanremo, venendo addirittura presentato durante l’edizione 2024 da Giorgia. Prima di mettersi al servizio dei cantanti sul palco dell’Ariston, l’artista genovese ha però vissuto una carriera di grandissime soddisfazioni. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Roberto Tiranti: biografia e carriera

Roberto Tiranti è nato a Genova il 10 dicembre 1973 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica fin da ragazzo, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo dai palchi dei locali della riviera ligure, esibendosi con alcuni amici. In contemporanea comincia studiare canto e musica e successivamente passa allo studio della lirica in conservatorio.

Il suo primo album lo incide nel 1994 con i Vanexa, ma la vera svolta della sua carriera arriva nel 1996, quando entra come cantante in un gruppo leggendario della musica italiana anni Settanta: i New Trolls. Con la band partecipa anche al Festival di Sanremo nello stesso anno e l’anno successivo, senza avere troppa fortuna. Dopo circa 400 concerti, termina la sua esperienza nel 2002, per dedicarsi esclusivamente a un altro progetto partito già nel 1997: quello dei Labyrinth, guppo power/prog metal.

Con questa formazione riesce a costruirsi una discreta carriera in italiano e all’estero, incidendo sei album e suonando in concerto in tutto il mondo. Nei primi anni Duemila diventa anche una star dei musical, e comincia a collaborare con alcuni dei più grandi artisti al mondo, da Glenn Hughes a Ian Paice dei Deep Purple.

La sua carriera televisiva comincia nel 2008, quando debutta come corista nel programma Non perdiamoci di vista di Paola Cortellesi. Un percorso che lo porta, nel giro di qualche anno, ad arrivare a vestire il ruolo di corista anche a Sanremo. Nel frattempo si toglie altre soddisfazioni, entrando nei Mangala Vallis e collaborando ancora con grandi nomi come Ken Hensley e Stef Burns.

Cosa fa oggi Roberto Tiranti?

Continua la propria carriera tra mille impegni, ma nel 2024 lo abbiamo visto nelle vesti di corista a Sanremo, presentato da Giorgia durante la seconda serata della kermesse.

Roberto Tiranti: la discografia da solista

2004 – Sinceramente

2015 – Sapere aspettare

La vita privata di Roberto Tiranti: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata di Roberto, essendo molto riservato. Diversi anni fa ha avuto per una storia importante con una donna molto famosa della musica italiana, Irene Fornaciari, figlia di Zucchero. Tra loro l’amore è scattato grazie alla comune partecipazione a un musical.

Negli ultimi anni dovrebbe aver iniziato una relazione con una donna di nome Sara Stoppino.

Sai che…

– Ha interpretato il ruolo di Gesù nel musical Jesus Christ Superstar con una compagnia amatoriale dal 1993 al 1996.

– Ha prestato la voce al personaggio di Scrooge nell’omonimo cartone del 2002.

– Qualche anno fa provò a rilanciare la propria carriera presentandosi alle audizioni di X Factor.

– Dal 2023 è entrato nella band che accompagna Gianni Morandi nei suoi concerti.

– Dove vive Roberto Tiranti? Per motivi di lavoro dovrebbe essersi trasferito a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Roberto Tiranti ha un account da migliaia di follower.

