La vincitrice del Festival di Sanremo si prepara a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024: Angelina Mango vola a Malmö.

Il trionfo al Festival di Sanremo 2024 di Angelina Mango è stato davvero magico, ma anche poco inaspettato. Con il brano “La Noia” ha conquistato il cuore del pubblico, ma questa vittoria è stata solo il trampolino di lancio per andare al passo successivo: la giovane artista di Maratea adesso è pronta per calcare il palco dell’Eurovision Son Contest 2024 di Malmö.

La vittoria del Festival di Sanremo 2024

Con il brano “La Noia” ha conquistato il cuore del pubblico, come la sua toccante interpretazione di “La Rondine” che ha omaggiato il padre Pino Mango, nella serata delle cover. La giovane figlia d’arte ha espresso la sua gratitudine per la vittoria di Sanremo 2024, dicendo tra le lacrime: “Siete matti, grazie a tutti“.

Tuttavia, il suo trionfo alla kermesse non è stato l’unico riconoscimento: Angelina Mango ha ricevuto anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, a conferma della sua eccezionale dote artistica.

Angelina Mango verso l’Eurovision

Durante la conferenza stampa di chiusura del Festival di Sanremo, Angelina Mango ha annunciato con orgoglio e determinazione la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024. La giovane artista avrà la responsabilità di rappresentare l’Italia in Europa, un impegno che è sicura di voler portare avanti: “Sì, lo voglio”, risponde ai giornalisti della sala stampa.

“È una mia responsabilità e sono molto fiera di rappresentare l’Italia, il mio paese, in Europa. Sono veramente fiera”, ha dichiarato Angelina, confermando la sua presenza all’evento che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Non c’è più alcun dubbio quindi: la figlia dell’indimenticabile Mango si esibirà sul grande palco europeo per far ballare nuovamente il pubblico sotto le note della sua “La Noia”.

