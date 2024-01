Annalisa torna al Festival di Sanremo con un brano che celebra l’autenticità e la libertà di essere se stessi.

Dopo l’ultimo debutto nel 2021, Annalisa torna al Festival di Sanremo 2024 con “Sinceramente”, un brano che esalta la libertà e l’autenticità personale. La canzone – scritta dalla stessa artista insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Stefano Tognini – è un inno alla sincerità e all’essere se stessi in ogni momento.

Il ritorno di Annalisa a Sanremo 2024

“Sinceramente” segna il ritorno di Annalisa al Festival di Sanremo dopo la sua ultima partecipazione nel 2021. La cantante, che ha già conquistato il pubblico con brani come “Scintille” e “Il mondo prima di te”, si prepara a emozionare nuovamente l’Ariston con la sua energia e il suo talento.

Il testo del brano sanremese, parla di una donna che vuole essere libera di essere sempre se stessa, senza essere giudicata, soprattutto in amore, dove la libertà è sinonimo di amore vero. La cantante ha spiegato che il testo del brano è nato in modo improvviso, con un messaggio che non lascia confondere: “Se mi lasci i miei spazi, se mi lasci libera di essere come voglio, allora sono tua sinceramente”.

“Sinceramente”, il testo della canzone

Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità…

