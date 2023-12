Questa volta tocca ad Ambra Angiolini: com’è andata davvero con Morgan? Arriva la risposta della giudice di X Factor.

Sembrava impossibile, ma ce l’abbiamo fatta. Dopo diversi tentativi, Striscia la Notizia è riuscita a raggiungere anche Ambra Angiolini per chiarire la situazione attorto al “caso Morgan”. Valerio Staffelli girovaga per Milano con l’ennesimo Tapiro d’Oro: sarà la volta buona per unire tutti i pezzi del puzzle?

Ambra nega qualsiasi minaccia

La puntata di Striscia la Notizia di ieri sera, mercoledì 6 dicembre, si è concentrata sulla consegna dell’ennesimo Tapiro d’Oro. Dopo Fedez (inseguito per tre volte), Francesca Michielin e Dargen D’Amico, all’appello mancava solo la tanto ricercata Ambra Angiolini.

C’è chi lo ha definito “aggressivo” e chi “lesivo nei confronti dei ragazzi”. Ma la giudice di X Factor come descrive invece Morgan? Secondo alcune voci, il cantautore avrebbe minacciato Ambra, aggiudicandosi il diretto licenziamento dal programma Sky.

Raggiunta dall’inviato del tg satirico, Angiolini smentisce le voci: “Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte“. Poi aggiunge: “Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto“.

Le presunte minacce di Morgan

I fatti a cui si fa riferimento, risalgono al 16 novembre scorso, quando Morgan e Ambra Angiolini avevano avuto una discussione durante il quarto live di X Factor. Il motivo riguarderebbe l’esibizione di Angelica Bove – in squadra con Ambra – criticata dal cantautore.

Le parole si sono accese in pubblico, durante l’rvm degli Stunt Pilots: a quel punto Morgan si è alzato e ha mandato a quel paese la collega. La scena è stata ripresa e diffusa su Instagram da una persona presente nel pubblico.

E’ stato poi lo stesso Morgan a smentire le minacce – anche lui ai microfoni di Striscia la Notizia – dichiarando: “Non ho mai minacciato Ambra di ‘spaccarle la testa sui gradini’. Lo nego totalmente. La questione è un’altra e cioè che faccio paura ad altri interessi che ci sono lì dentro”.

