Francesca Michielin, dopo la cacciata di Morgan da X Factor, ha ricevuto il suo primo Tapiro d’oro.

Questa sera a Striscia la notizia, in onda dalle 20.35 su Canale 5, Valerio Staffelli consegnerà il primo Tapiro d’oro a Francesca Michielin, la quale risponde alle dichiarazioni fatte da Morgan. L’ex giudice, infatti, aveva accusato la conduttrice di X factor (insieme a Fedez e Dargen D’Amico), di fare parte di una cricca responsabile delle decisioni prese all’interno del programma e verso il quale avrebbe interessi economici connessi. Aveva anche dichiarato di sostenere che dietro alla decisione di Sky di allontanarlo da X Factor ci sarebbero stati proprio loro.

La risposta della Michielin alle accuse di Morgan

“Io nella ‘combriccola’ sostenuta da Warner? Sono in Sony da quando ero un’adolescente», risponde la Michielin alle accuse di Morgan.

“Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere”, aveva detto Fedez ieri sera a Striscia. Video che la Michielin confessa di non aver visto.

Per quanto riguarda il suo rapporto con Morgan, la Michielin dichiara: “Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene. Lui, si sa, è un personaggio un po’ complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un po’ di irriverenza generale non ha fatto niente”.

Prima di salutare Staffelli si rivolge alle telecamere lanciando una frecciatina diretta a Morgan, dopo averla definita parte di una “combriccola di produzione discografica sostenuta dalla Warner”. “Io ora vado a lavorare in Sony, la mia casa discografica. Non ne ho altre. È stato detto che abbiamo tutti la stessa casa discografica, ma tecnicamente io sono in Sony da quando ero un’adolescente”.

