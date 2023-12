Nel corso di un’intervista è stata chiesta l’opinione di Amadeus riguardo la possibilità di un Festival condotto da Laura Pausini e Paola Cortellesi.

Ospitato in una puntata del podcast “Pezzi: dentro la musica“, Amadeus ha avuto modo di conversare con Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano a riguardo del prossimo Festival di Sanremo 2024.

I giornalisti hanno poi fatto il nome di Laura Pausini, accompagnato da quello di Paola Cortellesi, indicandole come possibili conduttrici del Festival 2025.

L’opinione di Amadeus

“Io mi sono permesso di dire alla Rai che consiglierei Laura Pausini per il 2025” ha detto Luca Dondoni nel corso della conversazione di Amadeus. “Sarebbe la donna perfetta perché ha già fatto televisione, ha presentato l’Eurovision, ha la sua Fiorello, che è Paola Cortellesi con la quale ha fatto due spettacoli su Rai1, poi conosce bene la musica“. E rivolgendosi ad Amadeus ha chiesto: “A te piacerebbe?”.

“Hai detto qualità di Laura che sono sotto gli occhi di tutti“, ha replicato il prossimo conduttore del Festival, complimentandosi con la diretta interessata: “Laura è brava, capace, credibile, popolare“. “Parlo da spettatore, una volta che non lo faccio io, ognuno fa quello che vuole“, ha detto riferendosi al fatto che non lo vedremo sul palco per l’edizione 2025. “Però mi piacerebbe, la presenza femminile sul palco io la trovo giusta“, ha concluso.

L’ultimo Sanremo per Amadeus

Amadeus ha sfruttato l’intervista per il podcast “Pezzi: dentro la musica” anche per ribadire nuovamente che quello del 2024 sarà il suo ultimo Festival da conduttore. O almeno per ora. “È l’ultimo, bisogna sempre fermarsi un attimo prima“, sono state le sue parole. Riferendosi poi alla compagnia dell’ultima sera ha sottolineato: “Alla fine ci sarà Fiorello che mi trascinerà via.”

Per quanto riguarda un possibile ritorno come conduttore, “Non ho mai detto che non lo rifarò nella vita. Se dovessero richiedermelo un giorno, potrei accettare, però deve passare qualche anno“.

