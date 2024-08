Tutti i cantanti nati sotto il segno del Leone

Chi sono i cantanti nati sotto il segno del Leone? Un segno zodiacale contraddistinto da generosità, carisma e passione.

Il segno del Leone, che va dal 23 luglio al 22 agosto, è associato al fuoco e governato dal Sole. Noto per il suo carisma, creatività e forza di volontà, è rappresentato nel panorama musicale italiano da diversi artisti di talento. Ecco alcuni cantanti italiani nati sotto il segno del Leone.

Una delle prime rappresentanti di un segno zodiacale così focoso non può che essere Alessandra Amoroso, nata il 12 agosto del 1986. Nota per la sua solarità e la sua caparbietà, la cantante vincitrice dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi è un perfetto Leone. Anche Arisa, 20 agosto 1982, entra nella lista: la cantante di Sincerità, nota per la sua vena romantica, esprime tutta la forza nell’amore.

Un altro artista che non sorprende sia è del segno del leone J-Ax, nato il 5 agosto 1972. Il cantante degli Articolo 31 trasmette tutta la sua carica e il suo carisma nella musica, pubblicando spesso brani che diventano delle hit indimenticabili. Per finire abbiamo Dolcenera, 16 agosto 1977. Con il suo vero nome Emanuela Trane, la cantante ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Giovani nel 2003 e ha continuato a riscuotere successo con brani come “Siamo Tutti Là Fuori“.

Cantanti internazionali nati sotto il segno del Leone

Tra le popstar internazionali, l’iconica Madonna, nata il 16 agosto 1958, è ovviamente del segno del Leone. Una delle artiste più amate al mondo, che nella sua carriera ha rotto tutte le convenzioni sociali: non poteva che essere nata sotto questo segno di fuoco.

Anche Jennifer Lopez, nata il 24 luglio, rientra a pieno nella lista. Anche lei è un’artista capace di esprimere tutta la sua forza creativa sul paco con performance esplosive. Nata sotto il segno del Leone anche una delle voci più potenti di tutti i tempi: Whitney Houston, famosa per canzoni iconiche come “I Will Always Love You“ e “Greatest Love of All“.