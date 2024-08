Gli incredibili lavori dei cantanti prima del successo

Molti cantanti hanno fatto lavori inaspettati prima di raggiungere la fama: vediamo alcune delle storie più curiose e interessanti.

Nel mondo della creatività, non è insolito iniziare il proprio percorso professionale ben lontano dall’ambito che ci vedrà poi realizzati. Molti cantanti, infatti, prima di raggiungere il successo nel campo che ad oggi gli ha reso famosi, hanno percorso strade sorprendentemente diverse. Vediamo insieme i casi più curiosi ed eclatanti.

I lavori dei cantanti prima di diventare famosi

Uno dei casi più singolari è sicuramente quello di David Bowie. Per pagarsi le lezioni di sax il Duca Bianco ha svolto moltissimi lavori, tra cui anche il garzone in una macelleria quando aveva solo 13 anni. Anche Freddy Mercury ha iniziato la sua carriera in maniera insolita: nel 1969 il leader dei Queen aprì una bancarella a Kensington Market, a Londra, in cui vendeva i suoi disegni e vestiti usati insieme a Roger Taylor.

Rimanendo nell’ambito degli artisti internazionali, anche Madonna è partita decisamente dal basso. Negli anni ’70 la popstar, all’epoca conosciuta come Veronica Ciccone, ha lavorato come commessa nella famosissima catena di ciambelle Dunkin’ Donuts. Gwen Stefany ha avuto un esordio simile: prima di diventare la cantante dei No Dubt vendeva gelati nella catena Dairy Queen.

Madonna

I lavori dei cantanti italiani prima di diventare famosi

Anche alcuni dei cantanti italiani più famosi hanno iniziato le loro carriere facendo lavori che non c’entrano nulla con la musica. Marco Mengoni, ad esempio, è passato da barista a icona della musica italiana, un cambiamento di carriera notevole iniziato con la sua partecipazione a X Factor. A 14 anni lavorava dietro il bancone di un bar e, come racconta lui stesso, serviva 14 tipi diversi di caffè.

Arisa, prima di diventare famosa come cantante, ha svolto lavori come cameriera ed estetista, mentre Emma Marrone ha fatto la commessa e Giusy Ferreri la cassiera di un supermercato.