Tutti i cantanti nati sotto il segno dei Pesci

Chi sono i cantanti nati sotto il segno dei Pesci? Un segno zodiacale contraddistinto da sensibilità, creatività ed intuizione.

Il segno dei Pesci è l’ultimo segno dello zodiaco, governato da Nettuno e Giove, e va dal 19 febbraio al 20 marzo. Le persone nate sotto questo segno sono spesso viste come empatiche e compassionevoli, con una naturale predisposizione ad aiutare gli altri. La loro immaginazione fertile li rende eccellenti artisti, musicisti e scrittori. Vediamo chi sono i cantanti nati sotto questo segno.

I cantanti italiani nati sotto il segno dei Pesci

Iniziamo questo elenco con Lucio Battisti, uno dei cantautori più amati ed apprezzati di sempre, interprete di capolavori immortali come come “Emozioni” e “Il mio canto libero“. Anche Nek è del segno dei pesci: il cantante di “Laura non c’è” e “Se io non avessi te” è nato il 6 marzo 1972. Altro artista di questo segno zodiacale è Fabrizio Moro, nato il 9 febbraio del 1975: tra i suoi successi il più importante è sicuramente la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto niente”.

Fabrizio Moro

Per finire la lista dei cantanti italiani, Anche Al Bano e Gigi D’Alessio rientrano tra gli artisti più amati nati sotto il segno dei Pesci.

Le star internazionali nate sotto il segno dei Pesci

Tra gli artisti internazionali nati sotto il segno dei pesci abbiamo Rihanna, nota per hit come “Umbrella” e “Diamonds”. Anche Justin Bieber, nato l’1 marzo del 1994 rientra nell’elenco insieme a Jon Bon Jovi e Chris Martin, nati entrambi il 2 marzo. Altra popstar del segno dei pesci è James Blunt, cantautore britannico conosciuto per la ballata “You’re Beautiful“, che compie gli anni il 22 febbraio. Un altro artista che rientra nella lista è Kurt Cobain, leggendario cantante dei Nirvana morto suicida alla giovanissima età di 27 anni.