Dopo la delusione al Festival di Sanremo 2024, viene chiesta a gran voce un’altra opportunità per Annalisa e Mahmood.

Dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2024, i fan di Annalisa e Mahmood, rispettivamente terza e sesto classificati, hanno lanciato un appello affinché i due artisti possano rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest. L’idea ha scatenato la gioia di molti sui social network, dove i sostenitori vorrebbero vedere i loro beniamini su un palco internazionale.

Annalisa e Mahmood all’Eurovision di San Marino?

Dopo la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024, i fan sfegatati di Mahmood e Annalisa sono piuttosto delusi che i due artisti non abbiano trionfato alla kermesse. E mentre Angelina si prepara a Calcare il palco dell‘Eurovision di Malmö, c’è chi fa appello per dare ai due cantanti sconfitti una seconda possibilità a livello europeo.

L’appello a San Marino, che in passato ha partecipato all’Eurovision con artisti come Achille Lauro, è diventato virale, con numerosi commenti che incoraggiano il piccolo stato a selezionare uno dei due artisti per la competizione, che si terrà il 24 febbraio.

I commenti sui social: “Ti prego, vai”

“Annalisa, ti prego vai all’Eurovision con San Marino e vinci dando uno smacco a tutti!”, si legge tra i commenti degli utenti, e ancora: “Quindi come facciamo a mandare Mahmood a gareggiare all’Eurovision con il San Marino?! San Marino non avete voglia di prendervi la rivincita e vincere questo festival?!”. Poi c’è chi scrive: “Vorrei ricordare a San Marino che eventualmente ci sono Annalisa e Mahmood disponibili e che sono pronti a farci, giustamente, il mazzo”.

Intanto emerge che nella giuria di “Una voce per San Marino” ci saranno Al Bano e Mogol, che sceglieranno chi rappresenterà il piccolo stato all’Eurovision Song Contest. Cosa succederà quindi fra 10 giorni? I fan più accaniti attendono conferme con ansia.

