Allievi e tutor sono stati chiamati per esprimere la propria decisione sulla richiesta di Ayle, che vorrebbe tornare nella scuola di Amici.

A tre mesi dal suo debutto nella scuola di Amici 23, Ayle – allievo della squadra di Anna Pettinelli – ha deciso di abbandonare il programma. Ma ecco che qualche ora dopo, il giovane artista ci ripensa chiedendo di essere riammesso. Il suo comportamento però ha suscitato reazioni contrastanti tra insegnanti e allievi: quale sarà la sorte del cantante?

L’abbandono di Ayle e la richiesta di riammissione

Dopo l’abbandono di Mew e Matthew, a lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi è stato Ayle. Il terzo addio che si ritrova a vivere questa edizione di Amici, ma cosa ha fatto scaturire questa decisione estrema?

Il cantante si è classificato tra gli ultimi in classifica durante l’ultima puntata, ma dopo la sua esibizione sembrava essere tornato a crederci. Tuttavia, una volta rientrato in casetta ha chiesto un confronto con la sua tutor, Anna Pettinelli, annunciando la sua decisione.

“Ho affrontato bene la situazione e sento di essere pronto, qui o fuori. Il posto al serale è secondario per me, la cosa importante è aver imparato a reggere certi ritmi e a stare sul palco“, ha detto Ayle alla Petinelli, scegliendo di abbandonare il programma. Ma dopo essere tornato a casa a Livorno, ha chiesto di poter rientrare.

Il dibattito sul suo rientro

A questo punto, Maria De Filippi ha proposto un voto anonimo tra i concorrenti per esprimere il loro parere sul rientro di Ayle, indipendentemente dalla decisione finale che spetta alla sua insegnante, Anna Pettinelli. Tra insegnanti e allievi, solo quattro persone si sono espresse a favore del suo ritorno: due allievi e due professori, tra cui la stessa Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Quest’ultima, attraverso una lettera, ha sostenuto che “un ragazzo in difficoltà va abbracciato e non escluso. Merita una seconda possibilità”. Invece, Rudy Zerbi espresso perplessità, notando come le difficoltà di Ayle emergessero soprattutto nei momenti di bassa classifica.

La maggioranza dei colleghi, invece, si è espressa contro il suo rientro in classe. “Credo che questo atteggiamento non sia per niente costruttivo nei confronti di nessuno e sia una mancanza di rispetto“, sostiene Alessandra Celentano, aggiungendo di voler “lasciare il posto a chi veramente ci tiene, a chi ha voglia di andare avanti. Per me è assolutamente no“.

Anche Raimondo Todaro si dice sfavorevole per due motivi: “Il primo è che andremmo a creare un precedente complicato da gestire. Il secondo è per il bene del ragazzo, è giusto che cada per rialzarsi in futuro. E’ un ragazzo talentuoso e sono sicuro che avrà un’altra occasione. E poi non capisco. Qui sono serviti e riveriti, fanno lezioni gratis e hanno a disposizione 200 persone che lavorano per loro”, chiosa il prof.

