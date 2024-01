Finalmente Mew torna a parlare sui social e rompe il silenzio sull’abbandono della scuola di Amici: è stata svelata la verità.

Dopo settimane di speculazioni e teorie, Mew ha finalmente deciso di parlare in prima persona sulla sua uscita da Amici 23, insieme al compagno di squadra e in amore, Matthew. La sua partenza improvvisa ha lasciato molti interrogativi nell’aria, soprattutto dopo l’addio enigmatico in un biglietto lasciato ai suoi ex compagni.

Le indiscrezioni sull’addio ad Amici

Nelle scorse settimane, Maria De Filippi aveva motivato l’abbandono di Amici per “motivi personali” dei due concorrenti. Nonostante le voci che giravano, la conduttrice non ha fornito ulteriori spiegazioni sull’accaduto. Tuttavia molti fan hanno ipotizzato svariati possibili motivi che potrebbero aver portato Mew e Matthew a lasciare il talent.

Alcuni di loro suggerivano che la cantante potrebbe aver avuto problemi di ansia e attacchi di panico, mentre altri pensano che Matthew abbia deciso di seguire la fidanzata fuori dal programma. A far diventare la situazione ancora più intricata però, è stato soprattutto un biglietto che Valentina Turchetto avrebbe lasciato ai suoi ex compagni, prima di andare via.

I fan del programma, che seguono attentamente il daytime di Amici 23, hanno scrutato con attenzione la “casetta” alla ricerca di tracce della coppia, notando proprio il biglietto attaccato al frigo. Al suo interno, la cantante aveva scritto: “Portate il vostro cu*o il più avanti possibile. Credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente. Mew“.

Mew svela la verità: “Colpa della depressione”

Tra tutte le indiscrezioni che sono circolate negli ultimi tempi, solo una aveva centrato il motivo che ha portato i due concorrenti fuori da Amici 23. Con un lungo video su Instagram, Mew ha deciso finalmente di rompere il silenzio e spiegare una volta per tutte cosa sia accaduto davvero.

La didascalia del video dice solo “Vi parlo”, invitando i follower ad ascoltare quello che la giovane cantante ha da dire. “Non darò spiegazioni, ma ho deciso di condividere con voi una scelta che ho fatto. Il percorso ad Amici è bello quanto impegnativo. Ogni passo lì dentro è delicato. Entrare ad Amici per me è stata una salvezza, veramente una salvezza. Mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno”, spiega l’artista.

Sebbene fosse la favorita per la vittoria di Amici 23, però, Valentina Turchetto ha dovuto troncare questa esperienza che porterà “sempre nel cuore”, a causa della sua salute mentale. L’ombra della depressione le avrebbe impedito di vivere il talent show con maggiore calma e serenità.

“Si prende la fame, si prende le energie. Io avevo smesso di mangiare. Ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono pure riuscita, ma poi ho capito. Ho capito che si può stare male, che si può crollare, ma è importante parlarne. Se ne deve parlare“, aggiunge Mew, spiegando di essere “arrivata a dubitare di me giorno dopo giorno, nonostante l’amore di tutti voi e delle persone anche all’interno del programma”.

Il rapporto con Matthew

Nel video Mew parla anche del suo fidanzato, Matthew, con il quale ha abbandonato il talent show. “Conoscere Matthew per me è stato bellissimo, mi ha aiutata tantissimo. L’amore che abbiamo è qualcosa di talmente vero che mi travolge. Non tanto da essere incinta, ma comunque travolgente”, ha detto la Turchetto.

La salute mentale, “per chi ci deve fare i conti come me da tanti anni, è una priorità e chi ne soffre sa quanto sia difficile rimanere lontani in certi momenti dalle persone che ami e dai tuoi cari”. Mew incoraggia chi la ascolta a vivere tutto, “anche il male, al 100%”.

“Non pensiate che i vostri dolori siano condanne, non esiste solo l’ambizione. Io prendo questi miei dolori, che diventeranno musica, e la mia voce continuerà a salvarmi passo dopo passo”, conclude la cantante su Instagram.

