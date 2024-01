La produzione ha annunciato l’uscita dei due cantanti a causa di motivi personali.

La produzione del programma in onda su Canale 5 ha annunciato alla fine della puntata in onda oggi pomeriggio, martedì 9 gennaio, che Mew e Matthew hanno deciso di lasciare “Amici“ a causa di motivi personali.

Secondo alcune segnalazioni diventate immediatamente virali sui social, i due allievi erano già stati avvistati all’esterno della struttura qualche ora prima dell’annuncio ufficiale.

Mew e Matthew abbandonano Amici

Gli utenti del web ed i fan del programma sono impazziti dopo è stato pubblicato su X un’immagine raffigurante Mew e Matthew, entrambe allievi di “Amici23” fuori dagli studi, la quale ha immediatamente reso virale l’hashtag #mew&matthew.

Stando a quanto è stato riportato sui social, inoltre, sembra che i due cantanti, che ormai formano una coppia anche nella vita privata, siano stati avvistati in stazione questa mattina. “Il panico“, ha scritto un utente, “stanno prendendo un taxi a stazione Tiburtina“.

Nel corso dell’ultima puntata domenicale, Matthew aveva ricevuto alcuni commenti non graditi da parte di Rudy Zerbi. Il coach, infatti, aveva giudicato negativamente la performance dell’artista eseguita durante la gara delle cover su un brano di Renato Zero.

Ieri, lunedì 8 gennaio, invece, Matthew aveva lasciato lo studio in lacrime e non era riuscito a trattenere l’espressione di delusione derivante l’ennesimo fallimento. “Ci sta che tu abbia anche questi momenti così, non puoi essere sempre quello che non cade mai. Sì, è normale, non sei una persona che non prova nulla. Cosa pretendi di più da te stesso?“, aveva detto Mew, con cui il cantante è legato sentimentalmente, per cercare di incoraggiarlo. Ma pare che le sue parole non siano state sufficienti.

A quel punto i fan avevano già ipotizzato un possibile abbandono del talent da parte di Metthew.

Ora però è ufficiale. La produzione del talent ha però annunciato la loro uscita da “Amici” solo negli ultimi istanti della messa in onda di questo pomeriggio tramite un comunicato, giustificando il fatto come una scelta dovuta a “motivi personali”.

