La conduttrice del talent, Maria De Filippi, rompe il silenzio sull’uscita di Mew e Matthew da Amici: ecco cos’è successo davvero.

Nei giorni scorsi, molti utenti sui social sono impazziti dopo aver visto Mew e Matthew fuori dalla scuola di Amici. Cosa ci facevano in giro per le strade di Roma? I due (adesso ex) concorrenti del talent show, si sono ritirati dalla scuola: ma solo le parole di Maria De Filippi iniziano a chiarire le motivazioni tanto attese.

Mew e Matthew fuori da Amici

Dopo quattro mesi di scuola, i due allievi del talent show Amici, Mew e Matthew, hanno lasciato il programma. Su X ha iniziato a circolare una foto dei due ragazzi – legati anche sentimentalmente – fuori dagli studi, rendendo subito virale l’hashtag #mew&matthew.

“Il panico“, ha scritto un utente, “stanno prendendo un taxi a stazione Tiburtina“. La produzione ha comunicato l’abbandono dei due ragazzi senza fornire precisi dettagli. Un possibile ritiro dalla scuola di Amici era già stato presunto l’8 gennaio, quando Matthew aveva lasciato lo studio in lacrime dopo l’ennesimo fallimento.

La spiegazione di Maria De Filippi

Durante la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda il 14 gennaio, la conduttrice Maria De Filippi ha confermato che Mew e Matthew hanno lasciato il talent per ragioni personali. Nonostante le speculazioni online, la conduttrice non ha fornito ulteriori spiegazioni, mantenendo la privacy degli ex allievi.

Alcuni fan suggeriscono che Mew potrebbe aver avuto problemi di ansia e attacchi di panico, mentre altri pensano che Matthew abbia deciso di seguire la fidanzata fuori dal programma. Tuttavia, queste rimangono congetture non confermate.

Dopo l’uscita dei due concorrenti di Amici, sono stati notati alcuni cambiamenti nella disposizione delle postazioni nel talent show. I fan attendono eventuali spiegazioni dirette da parte di Mew e Matthew, che nei prossimi giorni potrebbero decidere di svelare le ragioni del loro ritiro con una diretta Instagram.

Maria su Matthew e Mew: “sono usciti per motivi personali”#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 11, 2024

