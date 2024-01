Laura Pausini torna a incantare i fan con un tour mondiale che toccherà le principali città italiane ed estere.

Dopo il successo dei suoi ultimi album e la pausa dovuta alla pandemia, Laura Pausini è pronta a tornare sul palco con il suo “World Tour 2023-2024”. La cantautrice italiana, amata in tutto il mondo, ha annunciato una serie di date che la vedranno esibirsi in diverse città italiane e internazionali.

Laura Pausini in tour: le date italiane

Il tour mondiale di Laura Pausini in realtà è già partito l’8 dicembre 2023, facendo tappa allo Stadium di Rimini. Ma i prossimi appuntamenti porteranno l’artista, non solo su altri palcoscenici italiani, bensì su quelli di tutta Europa e oltre.

Nel mese di gennaio terminerà il giro d’Italia con un altro concerto – dopo quelli di oggi e domani al Pala Alpitour di Torino – che si terrà nella serata di lunedì 15 gennaio, facendo tappa al Sparkasse Arena di Bolzano. Il tour in Italia si concluderà con quattro appuntamenti al Forum di Assago, a Milano, in programma per le serate del 17, 18, 23 e 24 gennaio 2024.

Le date dei concerti internazionali

Dopo il tour italiano, l’artista premiata come “Persona dell’anno del 2023” si sposterà in Europa, America Latina e Stati Uniti esibendosi con i suoi più grandi successi insieme ai brani più recenti, contenuti nel suo ultimo album “Anime parallele”.

Questa volta Laura Pausini volerà fino a Madrid, per il live del 27 gennaio al Wizink Center. La serie di concerti continueranno poi in Spagna, Svizzera e altre nazioni, con le seguenti date per il 2024:

29 gennaio – Barcellona – Palau St Jordi

3 febbraio – Lisbona – Altice Arena

10 febbraio – Bruxelles – Forest National

12 febbraio – Parigi – Accor Arena

15 febbraio – Zurigo – Hallenstadion

16 febbraio – Stoccarda – Schleyer Halle

23 febbraio – Monticello – Gran Arena

25 febbraio – Santiago – Movistar Arena

28 febbraio – Buenos Aires – Movistar

2 marzo – San Paolo – Espaço Unimed

3 marzo – San Paolo – Espaço Unimed

6 marzo – Lima – Arena1

8 marzo – Quito – Coliseo General Rumiñahui

10 marzo – Bogota – Movistar

13 marzo – Costa Rica – Anfiteatro Coca Cola

16 marzo – Città del Messico – Arena Ciudad de México

18 marzo– Monterrey – Arena Monterrey

21 marzo – Houston – Smart Financial Center

23 marzo – Los Angeles – YouTube Theater

28 marzo – Orlando – Dr Phillips Center

30 marzo – Miami – Kaseya Center

4 aprile – Chicago – Rosemont Theater

6 aprile – New York – The Theater @ Madison Square Garden

I biglietti per il “World Tour 2023-2024” di Laura Pausini sono disponibili per l’acquisto online su TicketOne.it.

