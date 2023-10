Laura Pausini, Anime parallele: la data di uscita e la tracklist del nuovo album della cantautrice di Solarolo.

Ci siamo. Dopo un’attesa lunga almeno un anno, arriva il momento del nuovo album di Laura Pausini. S’intitola Anime parallele e uscirà in tutto il mondo, anche in versione spagnola (con il titolo Almas paralelas) dal prossimo ottobre in formato digitale e fisico, e anche in una speciale edizione deluxe. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo lavoro sulla lunga distanza della cantautrice di Solarolo.

Laura Pausini: il nuovo album è Anime parallele

A distanza di cinque anni dall’ultimo album della cantante italiana più famosa e amata al mondo, Fatti sentire, pubblicato nel 2018 e premiato con un Latin Grammy Award, l’artista romagnola è pronta a dare alle stampe il suo nuovo disco. Un disco su cui ha lavorato a lungo, attendendo con pazienza il momento propizio per poterlo regalare ai suoi fan.

Laura Pausini, Anime parallele

L’annuncio è stato dato dalla cantante attraverso i social l’11 settembre, con tanto di ufficialità della data di uscita: il 27 ottobre. Una notizia straordinaria da parte dell’artista, che in questi cinque anni non è certo rimasta con le mani in mano. Ha vissuto infatti un tour mondiale da protagonista, ha lanciato un biopic, ha vinto un Golden Globe ed è stata addirittura nominata agli Oscar grazie al brano Io sì.

I dettagli di Anime parallele

La cantante aveva acceso l’entusiasmo dei fan descrivendo così il suo progetto: “Il giorno in cui ho ascoltato tutto l’album per intero per la prima volta la mia mente è andata da zero a mille in un attimo, soprattutto durante la prima traccia che aprirà questo nuovo cammino. È tutto pronto, io sono pronta, non vedo l’ora di portarvi con me in questo nuovo mondo!“.

Per quanto riguardo l’album, celebra l’individuo raccontandolo attraverso molte esperienze tra loro diverse. Un concept album in cui sono presenti tante storie, tra cui quella della stessa Laura, che sognano di vivere in un mondo in cui siano condivisi i luoghi e ci sia rispetto e amore tra tutti, anche quando le idee non coincidono.

Insomma, non resta che ascoltare questo nuovo album, disponibile in versione standard da 16 tracce (sia in italiano che in spagnolo), in versione standard con card autografata, in doppio vinile, in doppio vinile con card autografata e in versione deluxe, con un box che conterrà il cd standard in italiano, il cd standard in spagnolo e un cd bonus da 6 tracce di cui due extra e due live.

