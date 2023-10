I Beatles stanno per rivivere con Now and Then, la loro ultima canzone: i dettagli sul nuovo brano dei Fab Four.

Nostalgia della grande musica dei Beatles? Presto potrai ascoltare una nuova canzone dei Fab Four. Probabilmente l’ultima della loro straordinaria e inimitabile storia. L’annuncio era già arrivato qualche mese fa, nel mese di giugno, quando Paul McCartney, durante un’intervista alla BBC, aveva preannunciato l’arrivo di un ultimo inedito cantato da John Lennon e firmato dalla mitica band di Liverpool.

Un annuncio che aveva diviso i fan, tra chi temeva l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per ricreare la voce del defunto Lennon e chi invece aveva mostrato grande entusiasmo per il ritorno della band più iconica nella storia della musica. Adesso però l’attesa sta per terminare: conosciamo il titolo di questa nuova canzone e anche ulteriori dettagli.

Beatles, arriva un ultimo inedito: Now and Then

Now and Then è il titolo della nuova canzone dei Fab Four, scritta e cantata dal compianto John Lennon ma completata e lavorata da Paul McCartney e Ringo Starr a quarant’anni di distanza dalla sua registrazione originale. A tutti gli effetti un brano dei Beatles diviso passato e presente, tra storia e contemporaneità.

The Beatles

Il brano sarà disponibile sulle piattaforme di streaming musicale dal 2 novembre. L’attesa sta dunque per terminare. Ancora pochi giorni e potremo ascoltare un nuovo brano dei Beatles. Un pezzo destinato, comunque vada, a fare la storia.

Le nuove raccolte dei Beatles

Pubblicato come singolo, Now and Then aprirà la strada alla pubblicazione il 10 novembre delle nuove edizioni delle raccolte 1962-1966 (The Red Album) e 1967-1970 (The Blue Album). L’inedito è contenuto all’interno della seconda raccolta. Ad accompagnarlo, anche un documentario di 12 minuti intitolato Now and Then – The Last Beatles Song, destinato a raccontare la genesi e di questo nuovo importantissimo brano.

Parlando della canzone, McCartney ha commentato: “Ed eccola lì, la voce di John, chiara e limpida. È molto emozionante. E suoniamo tutti, è un’autentica registrazione dei Beatles“. Ringo ha invece aggiunto che quest’esperienza li ha fatti sentire nuovamente tutti vicini, è stato come se John fosse nuovamente nella stanza con loro.

