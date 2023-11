La Latin Recording Academy ha premiato Laura Pausini come “Person of The Year 2023”: giovedì 16 novembre si terrà uno show top secret.

Laura Pausini è stata nominata “Person of the Year 2023” (nonché persona dell’anno). Un premio ricevuto dalla Latin Recording Academy, che ogni anno onora un artista per i suoi successi artistici nell’industria musicale latina, e quindi per i suoi sforzi umanitari.

Laura Pausini nominata “Persona dell’anno”

E’ la Latin Recording Academy ad organizzare annualmente la Latin Grammy Week. Quest’anno, però, la 24esima edizione si tiene eccezionalmente a Siviglia e non a Las Vegas. Il mondo latino ha un pezzo di Italia con sé, che ha goduto della presenza speciale di Laura Pausini.

L’artista è stata nominata “Person of the Year 2023” sia per la sua carriera di interprete poliedrica e multilingue, sia per il suo sostegno delle cause sociali, tra cui la violenza contro le donne e i diritti LGBTQIA+.

“Quando ero più piccola i miei genitori hanno insegnato a me e mia sorella che era importante conoscere persone diverse da noi. Da lì ho imparato cosa sono la diversità e l’altruismo, e soprattutto i diritti dell’essere umano”, spiega la Pausini.

“L’italiana più latina del mondo”

Alla vigilia della serata di gala del Premio, la cantante si dice “la persona più fortunata di quest’anno e l’italiana più orgogliosa di essere latina”. “In questi 30 anni di carriera, la cosa di cui sono orgogliosa è il fatto che ovunque io vada nel mondo mi presentano come ‘l’Italiana più Latina del mondo‘”, dichiara l’artista nominata “Persona dell’anno”.

Prima di lei, solo Gloria Estefan e Shakira hanno vinto l’ambito riconoscimento. “Sono molto onorata di essere la terza donna. È vero, tre è un numero ancora basso, ma sta crescendo piano piano. Mi sembra incredibile far parte di questo magico trio di artiste“, ha detto Laura Pausini.

Il tributo a Laura Pausini

Le attendono due giornate speciali all’artista italiana. Stasera, mercoledì 15 novembre, Laura Pausini sarà omaggiata con un concerto tributo con varie esibizioni di artisti internazionali che si cimenteranno nei brani del suo repertorio.

Domani, giovedì 16 novembre, sarà invece la notte dei grandi premi della musica latina: sarà la Pausini a dover salire sul palco, tuttavia i dettagli dell’evento restano ancora top secret.

