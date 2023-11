Oggi il primo appuntamento del “Tommy 2023” fa tappa a Roma: svelate le possibili canzoni con cui Tommaso Paradiso si esibirà.

A pochi mesi dall’ultimo tour estivo che lo ha visto protagonista del Tommy Summer Tour, Tommaso Paradiso torna nelle piazze italiane per un altro giro di concerti tra novembre e dicembre. Con il suo Tommy 2023, l’artista è già pronto ad emozionare i fan con i suoi più grandi successi.

Le date del tour di Tommaso Paradiso

Inizia oggi – giovedì 16 novembre – il nuovo ed ultimo tour nell’autunno del 2023, che fa tappa al Palazzo dello Sport di Roma. Dopo aver portato in tutti i teatri italiani lo Space Cowboy Tour nel 2022, i prossimi appuntamenti fanno seguito al travolgente Tommy Summer Tour, andato subito sold out.

Oltre al concerto di oggi a Roma, Tommaso Paradiso è atteso in giro per l’Italia nei seguenti palazzetti:

domenica 19 novembre al PalaPartenope di Napoli

martedì 21 novembre al PalaFlorio di Bari

sabato 25 novembre 2023 alla Kioene Arena di Padova

martedì 28 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

(Milano) sabato 2 dicembre 2023 al Palacatania di Catania

mercoledì 6 dicembre 2023 al Pala Alpitour di Torino

I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le canzoni sul palco di Roma

L’appuntamento al Palazzo dello Sport di Roma, primo del Tommy 2023 – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – da un assaggio in anteprima di ciò che potrà essere il concerto. Non è stata diffusa nessuna scaletta ufficiale, ma è possibile farsi un’idea in base ai brani esibiti sul palco nei tour precedenti.

Nel 2022, quando fu uno dei primi artisti a tornare sul palco dopo il Covid, Tommaso Paradiso portò i suoi più grandi successi che hanno risuonato in radio. Nella possibile scaletta figurano le seguenti canzoni:

Completamente

Riccione

Ricordami

Non avere Paura

Felicità Puttana

Da Sola In The Night

Promiscuità

Fine Dell’Estate

Zero Stare Sereno

Tutte Le Notti

Magari No

Viaggio intorno al Sole

