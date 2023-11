Sfera Ebbasta ha annunciato il suo attesissimo nuovo album “X2VR”, durante al $€ Special Night all’Allianz Cloud Milano.

Il suo ultimo disco da solista risale al 2021. Adesso, Sfera Ebbasta ritorna i riflettori con il nuovo album “X2VR”, che riprende il suo primo iconico disco “XDVR”. Un ritorno alle origini per il trapper che ha voluto annunciare la grande notizia durante la “Special night” di Milano, il live gratuito tenutosi il 13 novembre.

La “Special Night” di Sfera Ebbasta

Sono state giornate all’insegna di grandi sorprese per i fan di Sfera Ebbasta, che solo qualche giorno fa aveva annunciato su Instagram una “notte special” a ingresso gratuito, che si è tenuto poi lunedì sera all’Allianz Club di Milano.

Durante il concerto andato presto sold out, si sono esibiti anche Dj Shablo e Finesse. Il primo artista ha debuttato sul palco in apertura dell’evento omaggiando le hit del trapper (all’anagrafe Gionata Boschetti), mentre Finesse ha chiuso in bellezza.

Ma la parte più allettante è giunta solo al termine del grande live special. Dopo aver cantato tre suoi brani più celebri, Sfera Ebbasta ha mostrato al pubblico un filmato che racchiude tutti i successi degli ultimi due anni, ma soprattutto annunciando il suo nuovo album: “X2VR”.

“X2VR”: il nuovo album presto in arrivo

L’annuncio è stato sconvolgente per i fan, ma Sfera Ebbasta ha voluto dare davvero pochi dettagli su ciò che sarà concretamente il nuovo disco. Sul palco ha iniziato a cantare uno dei nuovi brani, che contiene il campionamento di uno dei brani dei Club Dogo, “Vida loca”.

Ci si chiede quindi se la truppa di Gue, reduce dal sold out del loro prossimo tour, possa aver partecipato al pezzo. Solo nelle ultime ore abbiamo potuto sapere qualche ulteriore indizio sull’attesissimo nuovo disco di Gionata.

“X2VR”, secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 (“XDVR”), si presenta con una copertina dolcissima: lo scatto – realizzato da Lorenzo Villa – ritrae Sfera con in braccio suo figlio Gabriel. L’album è in uscita il 17 novembre per Island Records.

Di seguito la tracklist nel nuovo disco:

Fragile

Ciao Bella

G63

VDLC

Anche Stasera

Momenti No

Milano Bene

3uphon

Complicato

Gol

Calcolatrici

15 piani

L’album è in pre-order in versione CD, in vinile e cd autografato.

