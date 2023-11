Nella puntata di ieri mattina di “VivaRai2!”, Mahmood si era esibito insieme a Fiorello in una performance in omaggio al celebre film “Sister Act”, in occasione del 68esimo compleanno di Whoopi Goldberg. La loro esibizione è finita direttamente nel programma dell’attrice premio Oscar.

Durante la puntata di lunedì 13 novembre di “VivaRai2!”, Fiorello e Mahmood si sono esibiti per omaggiare il film cult “Sister Act”, per festeggiare il 68° compleanno dell’attrice Whoopi Goldberg, che in quel film interpretava il ruolo di Suor Maria Claretta.

Un augurio che l’attrice difficilmente dimenticherà. Mentre il cantante è entrato in scena con addosso l’abito da suora, totalmente in stile Sister Act, il comico siciliano ha fatto partire una performance cantata dal Foro Italico.

E’ stata cantata la celebre canzone del film, I Will Follow Him, a cui hanno preso parte anche i comici Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

Nel corso della trasmissione televisiva “‘Whoopi’s favourite things”, Whoopi Goldberg ha mandato in onda la performance di Mahmood e Fiorello che onoravano la pellicola che ha reso particolarmente celebre l’attrice.

“Lasciatemi dire cosa è successo in Italia oggi. Sono stata omaggiata perché un intrattenitore italiano Fiorello e il cantante Mahmood hanno fatto una performance tributo di ‘Sister Act’ in onore del mio compleanno. Guardate è meraviglioso“, ha detto la conduttrice in diretta.

