Gigi d’Alessio e la compagna, Denis Esposito, aspettano il secondo bambino: è il sesto per il cantante partenopeo.

Gigi d’Alessio, che a febbraio compirà 57 anni, sta per diventare di nuovo padre. L’annuncio della gravidanza è stato fatto dal settimanale “Oggi“. La coppia ha da poco avuto il primo figlio, Francesco, nato nel 2022.

Gigi d’Alessio: padre per la sesta volta

La coppia non ha ancora commentato l’indiscrezione di “Oggi”, ma la notizia pare essere certa. E così pare che la coppia formata da Gigi D’Alessio e Denise Esposito, che ha 25 anni meno del cantante, sarebbe pronta ad accogliere il suo secondo figlio. I due stanno insieme dal 2021 e sono già genitori di un bambino di quasi 2 anni che si chiama Francesco.

Gigi ha altri 5 figli: è diventato per la prima volta papà con la nascita di Claudio nel 1987, nato dal matrimonio con Carmela Bagnato. Da quella relazione sono poi nati anche Ilaria e Luca. Il 31 marzo 2010 è nato Andrea, frutto dell’amore con Anna Tatangelo; infine, nel 2022, è arrivato il primo figlio con la sua attuale compagna Denise, Francesco.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Gigi D’Alessio: il nuovo tour

La lieta notizia arriva a poca distanza dall’annuncio del cantante di un tour nei palazzetti italiani il prossimo autunno. Sono già stati annunciati 8 concerti che si terranno a Napoli in Piazza del Plebiscito e altri spettacoli a Palermo e alla Reggia di Caserta. Poi il musicista partenopeo sarà impegnato nei mesi di novembre e dicembre nella tournée “Gigi Palasport“, che lo porterà in giro per tutta Italia.

Durante i suoi concerti Gigi verrà accompagnato dalla sua storica band composta da Alfredo Golino alla batteria, Roberto D’Aquino al basso, Pippo Seno e Ciro Manna alle chitarre, Checco D’Alessio alle tastiere, Lorenzo Maffia al pianoforte e alle ed infine Max D’Ambra alla programmazione.

Riproduzione riservata © 2024 - NM