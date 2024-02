Lazza ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, “100 messaggi”, presentato in anteprima durante la serata finale di Sanremo.

Lazza continua a riscuotere un successo incredibile. Dopo il secondo posto conquistato a Sanremo 2023, quest’anno durante la finale del Festival il cantante si è esibito portando sul palco la sua ultima hit: “100 messaggi“.

Lancia annuncia l’uscita di “100 messaggi”, il suo nuovo singolo

Il nuovo singolo di Lazza, “100 messaggi” è stato portato dal cantante sul palco dell’Ariston durante l’ultima serata di Festival. Amadeus ha commentato: “Avrei voluto questo brano in gara al Festival, se lo avessi ascoltato l’avrei preso sicuramente ma quando Lazza me lo ha fatto sentire le iscrizioni erano già chiuse…“

Lazza ha risposto al conduttore e direttore artistico di Sanremo che non avrebbe mai portato “100 messaggi” al Festival. Infatti, ha dichiarato, si trappa di un pezzo troppo intimo e personale per essere utilizzato in una competizione. Su Instagram l’artista ha annunciato l’imminente uscita della sua nuova

Cosa ha detto Lazza

Su X, ex Twitter, Lazza ha commentato: “Non mi è mai successo che la radio passasse un mio pezzo che non è uscito, mi sa che è piaciuto“. E su Instagram: “Ok mi avete convinto. 100 Messaggi sarà presto vostra, datemi qualche giorno.”

Su Instagram i fan hanno dedicato parole commoventi alla nuova canzone di Lazza. Un utente ha scritto: ” ‘Un ragazzo che parla ai ragazzi, ed ai più grandi’ sapevamo già tutti che non poteva essere nessun altro se non lui, il migliore come sempre, vincitore da sempre e per sempre anche senza essere in gara”.

Lazza non pubblica una canzone da solista da parecchio tempo: l’ultima volta è stata a marzo del 2023, quando ha lanciato “Zonda“. Il suo ultimo album, “Sirio“, è stato rilasciato invece ad aprile del 2022 ed è poi uscito in una nuova versione digitale nel 2023.

